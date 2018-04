Neumünster : Pkw fängt an zu brennen: Familie bleibt unverletzt

Die Insassen des Wagens konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Während der Löscharbeiten war der Sachsenring gesperrt.

07. April 2018, 19:30 Uhr

Auf dem Sachsenring in Neumünster, Höhe FEK, ist am Sonnabend gegen 18.34 Uhr der Motorraum eines Pkw mit Segeberger Kennzeichen in Flammen geraten. Der Fahrer reagierte besonnen und stellte das Fahrzeug auf dem Bürgersteig ab, die Insassen, eine Familie, konnten unverletzt den Seat verlassen. Die Berufsfeuerwehr Neumünster löschte den Brand schnell, dafür wurde der Sachsenring zwischen dem Haart und der Boostedter Straße in Richtung Altonaer Straße für ein halbe Stunde komplett gesperrt.

