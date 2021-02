Ruhwinkel : Pkw brennt im Wald aus

Zwei Radfahrerinnen bemerken das Feuer und alarmieren die Rettungskräfte.

Ruhwinkel | Zwei Fahrradfahrerinnen hatten am späten Montagvormittag über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Ein Pkw brannte in einem Waldweg in Ruhwinkel. Der Wagen war im Gehölz „Alte Koppel“ am Perdöler Weg abgestellt worden. Der Rauchpilz ist weithin sichtbar...

