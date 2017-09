Landesverein : Pilotschule für die Pflege kommt nach Rickling

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Rickling | Neue gesetzliche Grundlagen sowie der sich ständig verändernde Behandlungsbedarf prägten den Jahresbericht des Landesvereins für Innere Mission, der im Psychiatrischen Zentrum in Rickling vorgestellt wurde. Diese Veränderungen spiegeln sich auch in der Ausbildung wider: In Rickling geht in diesem Jahr eine Pilotschule für die generalistische Pflegeausbildung an den Start.

„Durch die sich wandelnden gesellschaftlichen Zusammenhänge müssen wir uns in unseren Angeboten stetig weiterentwickeln. Dies kommt insbesondere bei jungen Menschen sowie in Bezug auf die Behandlung von Flüchtlingen zum Tragen“, erklärte der Geschäftsführer Claus von See. Aber auch in der Ausbildung der Pflegeberufe werde sich zukünftig vieles verändern. „Der Landesverein wird ab dem kommenden Jahr in Kooperation mit der Institut für Berufliche Aus- und Fortbildung (IBAF) die Pilotschule für die generalistische Pflegeausbildung, die landesweit ab 2020 eingeführt werden soll. Die ersten dreijährigen Kurse für die fachübergreifende Ausbildung in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Kinderpflege beginnen im August und im Oktober mit je 25 Plätzen“, erläuterte er.

Insgesamt zählten zurzeit 167 Auszubildende zu den insgesamt rund 2600 Beschäftigten (1900 Vollzeitkräfte) des Landesvereins. Damit sei die Einrichtung beim Nachwuchs weiterhin gut aufgestellt. „Aber der Bedarf an Fachkräften in der Pflege bleibt weiterhin hoch“, führte von See aus.

Aus dem Bereich der Behandlungen berichtete der Direktor des Landesvereins, Pastor Andreas Kalkowski, dass es mit dem Projekt „Sucht-U 21“ (der Courier berichtete) jetzt zwei neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene gebe. „Seit der Veröffentlichung dieses Angebotes verzeichnen wir eine deutlich stärkere Nachfrage“, erzählte er. Ebenso wachse jedoch auch der Bedarf der Betreuung von alten Menschen. Diesem trage der Landesverein mit den 51 neuen Wohnungen in Trappenkamp Rechnung (der Courier berichtet), von denen die ersten im Oktober bezogen werden könnten. Ebenfalls fertiggestellt seien mittlerweile auch die neuen Räume für die interkulturelle Psychiatrie, die jetzt im Ersatzbau für das Haus 3 über 24 Betten verfüge.

Ungebrochen sei die hohe Nachfrage nach den weiteren Leistungen des Psychiatrischen Krankenhauses. „Im Krankenhaus werden jährlich rund 4100 Patienten behandelt“, nannte Kalkowski hier als Zahl.

Mit rund 12 000 Patienten im Jahr wurde außerdem der Bereich der ambulanten Behandlungen als weiterhin stark ansteigend beschrieben. „Hier bewährt sich jedoch das stetig verbesserte Netzwerk zwischen stationärem Aufenthalt, Tagesklinik und Begegnungsstätte. Doch die Patienten sind heutzutage auch besser informiert und erwarten eine breite Palette an Angeboten“, erläuterte Claus von See.

Gutes habe sich aus der Umstrukturierung an Leistungen der Pflege für die Betreuung schwer und chronisch psychisch erkrankter Menschen sowie für die Eingliederungshilfe ergeben. „Mit Einführung der Pflegegrade wird die psychiatrische Pflege jetzt in die Beurteilung mit einbezogen. Das ist für die Patienten eindeutig ein Vorteil“, erklärte der Geschäftsführer.