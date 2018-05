Interview : „Pflege verdient mehr Anerkennung“

Christian de la Chaux vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster hält das Bild der Pflege in der Öffentlichkeit für stark verzerrt. Er fordert mehr Anerkennung und vor allem mehr Stellen.

von Jens Bluhm

04. Mai 2018, 08:15 Uhr

Neumünster | Am 12. Mai, dem Geburtstag von Florence Nightingale, der Begründerin der modernen Krankenpflege, wird weltweit der „Tag der Krankenpflege“ gefeiert. Um die ist es in Deutschland derzeit nicht unbedingt zum Besten bestellt. Das Wort vom Pflegenotstand macht – übrigens wie vor 30 Jahren kaum anders – die Runde. Christian de la Chaux, Pflegedirektor am FEK, beschreibt den Zustand der Krankenpflege. Mit ihm sprach Courier-Redakteur Jens Bluhm.

„Pflegerinnen und Pfleger sind eine tragende Säule unserer Gesundheitsversorgung. Dafür verdienen sie Anerkennung und Dank, vor allem aber gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Deshalb haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit Krankenhäuser mehr Personal am Krankenbett beschäftigen können, die Personalausstattung in Pflegeeinrichtungen angepasst wird, mehr Betreuungskräfte eingestellt werden und die Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif gestärkt wird.“

Gesundheitsminister

Hermann Gröhe,

12. Mai 2016



"Herr de la Chaux, was ist schief gelaufen, dass wir heute immer noch über Pflegenotstand reden müssen?"

Herr Gröhe hat in seinen Ausführungen Recht, dass Pflege mehr Anerkennung und Dank verdient hat. Zumindest für die Krankenhäuser kann ich sagen, dass die Bezahlung nicht das vorrangige Problem bei den Pflegekräften ist. Das Hauptproblem liegt in einer ausreichenden Schichtbesetzung mit qualifiziertem Pflegepersonal.

Wir wissen seit mindestens 30 Jahren, dass wir heute einem demografischen Wandel unterliegen werden, welcher dramatische Folgen für die Arbeitswelt hat. Fehlender Nachwuchs, krankere Menschen aufgrund höheren Alters sind nur zwei Parameter, die gerade in der Gesundheitsversorgung zu erheblichen Problemen führen. Alle politisch Verantwortlichen haben den Fehler gemacht, diesen Veränderungen nicht genug Bedeutung zu geben. Darüber hinaus hat das Wirtschaftlichkeitsgebot mit Einführung einer neuen Krankenhausfinanzierung (2003) zu Personalabbau in den Krankenhäusern geführt.



Die Bundesregierung hat angekündigt, mit einem Sofortprogramm 8000 zusätzliche Pflegekräfte einzustellen und die Pflegeberufe attraktiver zu machen. Bringt das Entlastung oder ist das der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“, wie Kritiker meinen?

Derzeit sind in Deutschland ca. 36 000 Vollzeitstellen in der Pflege unbesetzt – 12 000 in der Krankenpflege und 24 000 in der Altenpflege. Der Bedarf ist aber um ein Vielfaches höher. Aktuell benötigen wir jeweils 50 000 Stellen sowohl in der Krankenpflege als auch in der Altenpflege. Daher sind die in Aussicht gestellten 8000 Stellen der Bundesregierung nur ein Tropfen auf dem heißen Stein – aber ein Anfang.



Wie ist die Situation am FEK? Wie viele offene Stellen hat das FEK in der Pflege, die Sie heute nicht besetzen können? Was sind die Gründe?

Im FEK sind derzeit etwa etwa zwölf Stellen in der Pflege nicht besetzt. Die Gründe hierfür sind die eben beschriebenen Auswirkungen des demographischen Wandels und einer gleichzeitig nicht sachgerechten Personalausstattung, die zu einer enormen Arbeitsverdichtung und Belastung der Belegschaft geführt haben. Ein dem Grunde nach hoch attraktiver Beruf mit enormen Entwicklungsmöglichkeiten hat somit in den letzten Jahren an Attraktivität verloren, womit wir jetzt auch am FEK zu kämpfen haben – insbesondere auch mit rückläufigen Bewerberzahlen für unsere Krankenpflegeschule. Trotzdem können wir in jedem Oktober eines Jahres auf einen Fundus an ausgebildeten Krankenpflegekräften aufgrund unserer eigenen Krankenpflegeschule zurückgreifen.



Wie wirkt sich der Personalmangel auf das bestehende Personal aus? Gibt es einen erhöhten Krankenstand, den sie auf Arbeitsüberlastung zurückführen können?

Ganz klar ja. Was aber hinzukommt, ist eine veränderte Haltung der jungen Menschen zur Arbeit im Allgemeinen. Der Wunsch nach Freizeit hat mehr Bedeutung gewonnen, Karriere steht nicht mehr in jedem Fall im Vordergrund. Diesem Umstand versuchen wir hier im FEK durch eine Vielzahl an Maßnahmen entgegenzuwirken. Beispielsweise sind hier eine strukturierte und qualifizierte Krankenpflegeausbildung und Entwicklungsmöglichkeiten – Studium, Fachweiterbildung, zusätzliche Verdienstmöglichkeiten durch sogenannte Anreizdienste, Tariflöhne – zu nennen.



Das FEK ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, das heißt, es muss alle Patienten aus Neumünster aufnehmen, die es vom Grundsatz her medizinisch versorgen kann. Kommt es da nicht zwangsläufig zumindest zu „saisonalen“ Überbelegungen, etwa bei einer Grippe-Welle?

Der Versorgungsauftrag ist für uns gegeben. Auf der einen Seite kann dies zu kurzfristigen Überbelegungen führen, auf der anderen Seite aber haben unsere Bürger jederzeit eine wohnortnahe und qualifizierte Versorgung zur Verfügung. Es bleibt aber festzustellen, dass wir aufgrund einer zu dünnen Personaldecke in den Krankenhäusern Extremsituationen wie einer Infektionswelle nicht im ausreichenden Maße wie früher gewachsen sind.



Laut einer Infratest-Umfrage von 2016 halten 95 Prozent der Bevölkerung den Pflegeberuf für einen „fachlich anspruchsvollen Beruf mit Zukunft“. Zugleich steuern wir auf eine „Rentner-Republik“ zu , die eigentlich großes Interesse an funktionierenden Pflegesystemen hat. Warum tut sich die Gesellschaft dennoch so schwer, die Pflegesituation zu verbessern?

Fakt ist, dass der Beruf der Pflege ein fachlich anspruchsvoller ist und zunehmend wissenschaftliche Kompetenzen benötigt, um den Anforderungen gerecht zu werden. Meine Wahrnehmung jedoch ist, dass nicht wegen dieser Parameter eine hohe Anerkennung in der Gesellschaft vorliegt, sondern eher aufgrund persönlicher Hingabe, die andere nicht leisten wollen oder können. („Das, was Du machst, könnte ich nicht.“) Häufig wird die Krankenschwester lediglich mit dem Bringen der „Bettpfanne“ und dem „Waschen von Patienten“ in Verbindung gebracht. Nicht nur die älter werdende Bevölkerung muss sich die Frage stellen und auch beantworten, was für sie die Pflege wert ist. Das politische Primat der Beitragsstabilität muss hierbei zumindest in Frage gestellt werden dürfen. Im ersten Schritt muss eine bedarfsgerechte Verteilung der vorhandenen Mittel in Betracht gezogen werden und dabei die Pflege im Fokus stehen. Denn eins ist klar: Gesundheitsversorgung kann ohne professionelle Pflege nicht stattfinden, und zwar in allen Sektoren.