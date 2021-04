Ex-Fußballprofi aus Neumünster : Peter Kaack – ein Deutscher Meister trifft gleich zwei Mal für Juventus Turin

Der frühere Bundesliga-Rekordspieler wird am 28. April 80 Jahre alt. Seine Karriere ist voll von Höhepunkten.

Neumünster | Peter Kaack wohnt im vierten Stock. Es ist die höchste Etage des Hauses im Kieler Stadtteil Hassee. In der Beletage war der Fußballer, der am 28. April seinen 80. Geburtstag feiert, während seiner aktiven Zeit zehn Jahre zu Hause. Das Geschehen in der 1. Bundesliga hat er entscheidend mitgeprägt. Kaack wurde 1967 mit Eintracht Braunschweig sogar Deutsc...

