Nach 60 Jahren sind sie immer noch in den gleichen Cliquen : Pestalozzischüler treffen sich 60 Jahre nach ihrem Abschluss

Acht Ehemalige schwelgten im „Johann und Amalia“ in Erinnerungen.

24. Februar 2020, 08:30 Uhr

Schüler sind Horst-Günther Himmelreich und seine ehemaligen Klassenkameraden schon lange nicht mehr. 1961 haben sie an der Pestalozzischule in Tungendorf ihren Hauptschulabschluss gemacht. Danach sind die Jungen und Mädchen von damals ihre eigenen Wege gegangen. Ihr sechzigjähriges Klassentreffen hat Horst-Günther Himmelreich einfach vorgezogen, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Es ist nicht ihr erstes Zusammentreffen nach so langer Zeit. Ihr erstes Klassentreffen fand 47 Jahre nach ihrem Abschluss statt. In beinahe fünf Jahrzehnten hatten sie sich natürlich verändert. „Wir mussten erst einmal ganz schön gucken, aber nach einiger Zeit hat man sie trotzdem irgendwie wiedererkannt“, erinnerte sich Erwin Brückner. Und Thea Brekeller musste feststellen, dass sich auch nach all dieser Zeit immer noch die gleichen Cliquen bilden.

Bei seinen Recherchen stellte Horst-Günther Himmelreich fest, dass alle immer noch in Schleswig-Holstein leben. Viele wohnen sogar in Neumünster. „Einige trifft man auch noch beim Einkaufen“, berichtete Helga Knickrehm. Von den 22 Schülern sind inzwischen sechs verstorben. Zum Klassentreffen kamen immerhin noch acht.

Beim gemeinsamen Frühstück im „Johann und Amalia“ kamen Erinnerungen von früher hoch. „Wir Jungs waren damals so ein bisschen doof, die Mädchen waren schon viel weiter“, gab Horst-Günther Himmelreich lachend zu. Er erinnert sich, wie seine Freunde und er ins Dosenmoor abgehauen sind und zur Strafe fünf Wochen Handarbeiten mussten. Heimlich geraucht haben sie auch, ergänzte Erwin Brückner.

Ganz so unschuldig waren die Mädchen allerdings auch nicht. „Als wir im Harz auf Klassenfahrt waren, sind zwei von uns mit Jungs weggegangen“, erzählte Helga Knickrehm. Auch sechs Jahrzehnte später erinnern sich die ehemaligen Pestalozzischüler gerne an ihre gemeinsame Jugend.