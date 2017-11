Bahn : Pendler stranden in Neumünster

vergrößern 1 von 2 Foto: harding (2) 1 von 2

von Dörte Moritzen

erstellt am 16.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Neumünster | Nach dem Zugunglück bei Elmshorn blieben gestern früh im Berufsverkehr auch in Neumünster viele Bahnreisende auf ihrem Weg Richtung Süden hängen. Und wer auf einen Zug Richtung Norden wartete, der nach 7.10 Uhr die Unfallstelle hätte passieren sollen, strandete ebenfalls. Denn ab sofort kam keine Bahn mehr durch. So fuhr zum Beispiel ein ICE Richtung Süden wieder zurück nach Neumünster. Gegen 8.30 Uhr standen hier rund 250 Reisende und Pendler auf dem Bahnsteig und stiegen in den Zug über Bad Oldesloe nach Hamburg oder wichen auf die AKN über Bad Bramstedt und Kaltenkirchen bis Eidelstedt aus. Damit folgten sie der offiziellen Empfehlung der Bahn. Die Züge, die eigentlich von Kiel beziehungsweise Flensburg nach Hamburg fahren sollten, endeten während der Sperrung alle in Neumünster und pendelten dann zurück. Wer gestern nach Wrist oder Brokstedt wollte, konnte einen Bus als Schienenersatzverkehr nutzen.

Zu den Betroffenen gehörten Susanne und Jann Franken, die zum Enkelhüten nach Bad Münster in der Eifel wollten. Sie hatten extra einen Zug früher ausgewählt, um in Hamburg auf jeden Fall den Anschluss nach Köln zu erreichen. Stattdessen standen sie mit Taschen und Rollkoffer im Durchgang unter den Gleisen und schauten abwechselnd auf die Anzeigetafel und das Handy. Dort erfuhren sie von der Ersatzlösung über Bad Oldesloe. Doch damit war der Zeitverzug nicht aufzuholen. Den ICE in Hamburg würden sie verpassen. „Wir sehen das gelassen“, sagte Jann Franken mit ironischem Unterton, „wir fahren oft mit der Bahn und kennen das schon“.