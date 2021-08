Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Peinlicher Auftritt des SV Wasbek endet mit einem 0:14-Debakel

Die Schwarz-Weißen lassen bei Schleswig IF jegliche Gegenwehr vermissen und nisten sich am Tabellenende ein.

von Morten Boller

29. August 2021, 12:59 Uhr

Eine unfassbare Packung kassierte Fußball-Verbandsligist SV Wasbek. Bei Schleswig IF, neben dem TuS Nortorf einer der Topfavoriten in der Staffel Nord-Ost, wurden die Schwarz-Weißen in ihre Einzelteile zerlegt. Am Ende hieß es sage und schreibe 14:0 (7:0) für die Schleistädter. Mit null Punkten und 0:17 Toren ziert Wasbek nunmehr das Tabellenende.

Extrem leichtes Spiel

Die Vorzeichen waren schon nicht besonders gut für den SV Wasbek, der zum Titelaspiranten mit nur 13 einsatzfähigen Spielern reiste. Doch was sich dann in den 90 Minuten ereignete, war „das schlechteste Spiel, das ich je als Trainer geleitet habe“, urteilte Gästecoach Mariusz Zmijak. Die Partie hatte noch gar nicht richtig begonnen, da war sie eigentlich mit dem frühen Rückstand (1.) auch schon wieder vorbei. „Danach haben wir – warum auch immer – aufgegeben und uns dem Schicksal ergeben. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gegangen, es war kein Aufbäumen, geschweige denn Laufbereitschaft zu sehen. Es war gar nichts“, ärgerte sich Zmijak.

Ohne Gegenwehr fielen die Tore gefühlt im Minutentakt. Schleswig IF hatte extrem leichtes Spiel, selbst die in der Verbandsliga ungewöhnliche Höhe des Ergebnisses ging am Ende in Ordnung. „Ich hoffe, es kehren im Laufe der kommenden Woche ein paar Verletzte zurück, sodass wir wieder mehr Möglichkeiten haben. Außerdem erwarte ich eine Reaktion von meiner Mannschaft“, sagte Zmijak, dessen an der Husumer Straße gedemütigte Elf sich am kommenden Sonntag erstmals in dieser Saison vor eigenem Publikum präsentieren wird.