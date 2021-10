Fußball-Landesliga Mitte : Paukenschlag beim SVT Neumünster

Tungendorf ringt den zuvor sechs Mal in Folge siegreichen TSV Klausdorf nieder und verlässt die Abstiegsränge.

Neumünster | Totgesagte leben auch in der Fußball-Landesliga Mitte länger. Der SV Tungendorf bezwang den zuvor sechs Mal in Folge siegreichen Tabellenzweiten TSV Klausdorf vor nur 50 zahlenden Zuschauern völlig überraschend mit 3:1 (2:0). Mit seinem dritten Saisonerfolg schob sich der SVT am MTSV Hohenwestedt (0:9 beim FC Kilia Kiel) vorbei und verließ damit die Ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.