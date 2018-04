Patrouillen laufen den Limes ab

Am Himmelfahrtswochenende gibt es ein Mittelalterlager statt einer Schlacht im Erlebniswald Trappenkamp

20. April 2018, 17:25 Uhr

Der Erlebniswald dreht die Zeit zurück. Von Himmelfahrt, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, gibt es ein Mittelalterlager mit Markt.

Dieses Jahr findet die „Schlacht um Suentana“ im Erlebniswald nicht statt. „Wir sind 2017 mit der Veranstaltung an unsere Grenzen gestoßen“, sagt Erlebniswaldleiter Stephan Mense. 2019 soll die nächste Schlacht stattfinden. Bis dahin sollen auch die Sichtmöglichkeiten für die vielen Zuschauer verbessert werden.

Ganz verzichten müssen die Freunde mittelalterlichen Treibens allerdings nicht. Es finden ein ganz besonderes Lager und ein Mark statt. „Wir drehen das Rad der Zeit 1000 Jahre zurück und begeben uns in die Zeit der slawischen und sächsischen Besiedelung Schleswig-Holsteins“, sagt Sebastian Wilms aus der Projektgruppe Eisenwald, die auch die „Schlacht um Suentana“ organisiert. Dabei geht es zurück in die Zeit der Patrouillen am „Limes Saxoniae“ (Grenzwall), der die Besiedelungsgebiete zwischen den Slawen und Sachsen trennte. Die Veranstalter schicken sogar historische Marschgruppen auf Patrouille. Zwölf Kilometer sollen die Patrouillen vom Ihlwald bei Bad Segeberg und von Trappenkamp aus unterwegs sein. Besucher des Spektakels dürfen sich im Erlebniswald vergnügen und verwöhnen lassen. 193 Darsteller, 67 Kämpfer und 30 Marktstände laden zum mittelalterlichen Erlebniswochenende ein. „Neben den Schaukämpfen, handwerklichen Vorführungen, mittelalterlichem Lagerleben und den Marktständen werden spannende Workshops angeboten“, sagt Wilms. Die reichen vom Kampftraining bis hin zum Specksteinschnitzen, einem Aktionslager für Kinder mit dem Thema „Jagd und Feuer“ im Frühmittelalter, bis hin zu Drechseln oder Kammweben.





>Donnerstag und Freitag, 10. und 11. Mai, reisen die Darsteller an. Besucher dürfen dann bereits beim Lageraufbau und ersten Aktionen dabei sein. Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. Mai, gibt es das ganze Programm und den Markt jeweils in

der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Es gelten an allen Tagen die normalen

Eintrittspreise: Erwachsene: 5 Euro, Kinder (1 bis 15 Jahre): 4 Euro, Familien: 18 Euro.