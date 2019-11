Im Interview : Pastor Christian Dahl aus Neumünster: „Solidarität ist ein Fremdwort geworden“

Der Pastor der Christuskirche Einfeld fordert mehr Freundlichkeit, Achtung und Verzeihung und wünscht sich wieder mehr Mitglieder in der Gemeinde.

29. November 2019, 08:03 Uhr

Am Sonntag ist nicht nur erster Advent, es beginnt mit dem 1. Dezember auch wieder die Zeit der lebendigen Adventskalender. Über den Sinn dieser Aktion in der heutigen Zeit sprach Courier-Redakteur Christian Lipovsek mit Einfelds Pastor Christian Dahl.

Herr Dahl, am Sonntag bricht nicht nur die Adventszeit an, es ist mit dem 1. Dezember auch wieder Zeit für die lebendigen Adventskalender. Wie kommen in Einfeld die Beteiligten zusammen?

Für den Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr haben wir alle Gastgeber des „Lebendigen Adventskalenders“ eingeladen. Sie bekommen dazu auch eine Kerze und ein Schild mit dem Datum, das sie schon vorher ins Fenster hängen können, um damit in ihrer Nachbarschaft einzuladen. Außerdem gibt es eine Laterne und eine Tüte mit Liederheften und Geschichten, die von Tag zu Tag wandern. In diesem Einfelder Jubiläumsjahr erhalten zusätzlich alle Gastgeber eine gestiftete Tüte im Wert von 8,75 Euro.

In der folgenden Adventszeit trifft man sich jeden Abend um 18 Uhr für eine halbe Stunde vor einem Haus in Einfeld. Die Gestaltung liegt bei den Gastgebern; üblich sind eine kurze Geschichte, einige gemeinsame Lieder, Punsch mit oder ohne, ein paar Kekse, ein Schnack oder zwei. Bringen Sie gerne auch den eigenen Becher mit.

Und dann geht es auch wieder nach Hause. Wer mag und kann, trifft sich am nächsten Tag wieder um 18 Uhr an neuer Stelle. Die Adressen stehen im Gemeindebrief, auf unserer Homepage und im Courier.



Worum geht es bei den Treffen?

Wie es sich bereits andeutet, es geht um Gemeinschaft und Vergewisserung. Wir warten auf Weihnachten mit der guten Botschaft, dass Gott Mensch wird. Es kann eine gute halbe Stunde sein, die uns im Trubel der Vorweihnachtszeit zur Ruhe und Besinnung und zu einem gemütlichen Beisammensein kommen lässt. Auch die Nachbarschaft kann auf diese Weise belebt werden.



Passt das gesellschaftliche Miteinander aus Ihrer Sicht denn noch in die heutige Zeit?

Das ist ein großes Thema, bei dem ich mir wirklich viele Sorgen mache. Manche wollen das gemeinsame Miteinander bewusst stören durch Ausgrenzung und Abschottung. Andere kümmern sich nur um sich selbst, und der Rest ist ihnen egal. Wir brauchen mehr Miteinander, nicht nur in der Kirchengemeinde, sondern auch im Stadtteil, in der Stadt und darüber hinaus. Wir benötigen mehr Freundlichkeit, mehr Achtung und Verzeihung.

Aber es gibt auch sehr positive Beispiele. Bei einem Einsatz als Notfallseelsorger habe ich jetzt gerade erlebt, wie hilfreich die Nachbarn zur Seite gestanden haben und ganz selbstverständlich geholfen haben. Das hat mir sehr imponiert. Oder das Engagement im Stadtteil für den TS Einfeld nach dem Brand des Vereinsheimes.



Um Weihnachten herum besinnen sich die Menschen ja gerne mal auf Familie und Gemeinschaft. Heiligabend sind die Kirchen immer noch voll. Warum nur an diesen Tagen?

Richtig ist, dass Heiligabend nach wie vor viele Menschen in die Kirche kommen. Aber wir haben auch besondere Gottesdienste, die auch gut besucht sind, zum Beispiel letzten Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, wo wir noch einmal die Namen der Verstorbenen aus dem letzten Kirchenjahr verlesen haben. Oder voraussichtlich am 4. Advent, wo wir den Abschluss des Jubiläums „875 Jahre Einfeld“ feiern und den 85. Geburtstag unserer Christuskirche.

Das Miteinander ist in der globalen Zeit weniger geworden. Es gibt gute Ausnahmen, wie die Wahl zum Menschen des Jahres des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags zeigt, aber Solidarität ist oft ein Fremdwort geworden. Außerdem tun sich mehr Menschen schwer mit der Besinnung auf Gott und die Botschaft Jesu Christi. Andererseits kommen zu Weihnachten die Familien oft gern zusammen und sind bereit, sich in dieser besonderen Zeit auf die ganz alte Geschichte von Jesu Geburt und die Bedeutung für uns heute einzulassen.



Advent und Weihnachten sind auch die Zeit der Wünsche. Was wünschen Sie sich für Ihre Gemeinde?

Ich wünsche mir ein gutes Miteinander und die Neugier auf das, was ich mir nicht selbst sagen kann. Und wenn wir beim Wünschen sind, wünsche ich mir auch manch einen oder eine, die oder der bereit ist, wieder in die Gemeinde einzutreten.

Und natürlich wünsche ich allen in nah und fern Gesundheit und Gottes reichen Segen für das Jahr 2020!