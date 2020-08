Wandertheater : Passelande gastiert auch noch in Bönebüttel

Das Wandertheater gastiert zum Abschluss seiner Tournee in Bönebüttel.

von Susanne Otto

02. August 2020, 15:10 Uhr

Fünf Tage lang zog das Wandertheater Passelande bereits mit Pferd und Wagen von Dorf zu Dorf. Abends verwandelte sich die kleine Karawane in eine Bühne und kulturhungrige Menschen kamen, um einen märchenhaften Abend zu teilen. Wegen der großen Nachfrage wird es das Märchenstück „Tamaš und der Mond“ in diesem Sommer noch ein letztes Mal in Bönebüttel gegeben. Am Sonnabend, 8. August, findet die Aufführung ab 18.30 Uhr auf dem Reitplatz, Reiterhof Loop, Bönebütteler Damm 164, statt.

Die Besucher erwartet magisches Theater mit Musik, Marionetten und einer poetischen Geschichte, gespielt unter freiem Himmel. Selbstgeschriebene Chansons in drei Sprachen und eine Botschaft von der Schönheit der einfachen Dinge: Natur, Musik und Gemeinschaft, das sind die Kernpunkte der Gruppe Passelande. Skye Großkopf und Stephanie Peters spielen, für Musik sorgen Hannah Schnittger, Merle Gertsen, Benjamin Schnittger, Erika Jahn und Gabriele Beckmann-Schnoor.

Der Eintritt für die Aufführung ist frei, es wird am Ende ein Hut für Spenden rumgehen.

Wegen der Hygienevorschriften ist es erforderlich, sich anzumelden. Anmeldungen mit Namen, Adresse und Telefonnummer unter stephaniepeters@gmx.de. Die Besucher sollten eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen.