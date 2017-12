Bornhöved : Passanten stoppen Betrunkenen auf Rasenmäher

von shz.de

erstellt am 05.Dez.2017 | 11:51 Uhr

Bornhöved | Ein 52-Jähriger hat am Montagabend ein eher ungewöhnliches Gefährt für eine Fahrt durch die Straße Kuhberg in Bornhöved (Kreis Segeberg) gewählt. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, fuhr der Mann auf einem Aufsitzrasenmäher und war dabei – zu allem Überfluss – stark alkoholisiert.

Drei Zeugen bemerkten den unsicher fahrenden Mann gegen 20:45 Uhr und alarmierten die Polizei. Dem 52-jährigen Fahrer wurde der Schlüssel des Rasenmähers abgenommen, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Dessen Versuch, das Gefährt mit einem Taschenmesser wieder zu starten, schlug fehl.

Bei der Kontrolle durch die Beamten stellte sich ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille heraus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gestellt.

