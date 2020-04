Neumünster : Park-Chaos ums Friedrich-Ebert-Krankenhaus soll entschärft werden

Das FEK hat eine Fläche mit Platz für 150 Parkplätze gekauft. Anwohner zugeparkter Straßen wird es freuen.

von Gunda Meyer

19. April 2020, 16:45 Uhr

Seit Jahren leiden die Anwohner in den Straßen rund um das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) darunter, dass vor allem die Klinik-Mitarbeiter alles zuparken. Das könnte sich mittelfristig ändern: „Wir haben zum 1. März ein Grundstück am Sachsenring gekauft. Auf der rund 4000 Quadratmeter großen Fläche könnten bis zu 150 Mitarbeiter-Parkplätze entstehen“, erklärt FEK-Geschäftsführer Alfred von Dollen.

Doch bevor die Freifläche, die das Krankenhaus als Entwicklungsfläche erstanden hat, zum Parkplatz umfunktioniert werden kann, müssen noch einige Hürden genommen werden: „Wir haben eine Bauvoranfrage gestellt und die Antwort bekommen, dass an der Stelle als Interimslösung bis zur Fertigstellung des Klinik-Neubaus grundsätzlich ein Parkplatz gebaut werden darf. Aber wir müssen jetzt noch einige Auflagen erfüllen und zum Beispiel ein Lärmschutzgutachten vorlegen“, so von Dollen weiter. Aktuell wird der Bauantrag vorbereitet. Das FEK hofft, die Parkfläche noch in diesem Jahr realisieren zu können und damit den Engpass an Stellflächen entspannen zu können.

Gut die Hälfte der rund 2000 FEK-Mitarbeiter kommen nicht aus Neumünster. Am Sachsenring und an der Friesenstraße stehen insgesamt rund 370 Parkplätze für Mitarbeiter, Patienten und Besucher zur Verfügung. Einige Mitarbeiter wollen trotzdem keine Gebühren zwischen 10 und 20 Euro zahlen und stellen ihre Wagen in den Seitenstraßen ab. „Das ist auch für mich ein ständiges Ärgernis. Da habe ich aber keine Handhabe“, erklärte von Dollen.

Für Anwohner dürfte ein weiterer Stellplatz eine gute Neuigkeit sein, denn das Park-Chaos in den umliegenden Straßen setzt sich fort. „Zwar wurden mittlerweile Betonpoller rund um die Grünflächen am Wendehammer aufgestellt, aber jetzt parken die Autofahrer direkt an den Bäumen, sodass die Motorhaube auf die Straße ragt“, sagt Jens Ahrens, Anwohner der Brüggemannstraße. Auch absolute Halteverbote, der Wendehammer oder Einfahrten werden immer noch rigoros zugeparkt.

Ahrens: „Für die Radfahrer ist die Brüggemannstraße durch Falschparker ein erhöhtes Risiko, denn der Bereich ist als Fahrradstraße ausgewiesen.“