Pariser Leben zum Abschluss

Morgen endet das Schleswig-Holstein-Musikfestival (SHMF), und bereits am Donnerstagabend fand in Neumünster die Abschlussveranstaltung des lokalen Beirats statt. Heide Mader, seit 2006 Vorsitzende der ehrenamtlichen Veranstalter, zog eine zufriedene Bilanz: „Wir waren in fast allen sieben Veranstaltungen ausverkauft.“

Besonders stark besucht war die „Märchenreise durch das Heimatland von Maurice Ravel“, mit der Ingeborg Tophinke am 24. Juni den Auftakt machte. „Es waren weit über 70 Besucher da, die sich wegen des schlechten Wetters nicht im Garten, sondern im Haus der Begegnung der Vicelingemeinde versammelt hatten. Richtig gut angenommen wurde auch unsere neue Veranstaltung, die Modenschau im Museum Tuch + Technik. Mindestens 70 Gäste wollten am 20. Juli von Dr. Anette Falkenberg wissen, wie die ‚Mode zur Zeit Ravels‘ aussah und folgten der Kostümschau von Schülerinnen der Ballettschule Tavormina“, sagte Heide Mader.

Für die Malerei des Impressionismus interessierten sich weit weniger Besucher, der Vortrag von Dr. Susanne Schwertfeger am 25. Juli in der Volkshochschule zog nur etwa 30 Besucher an. „Unser Rahmenprogramm orientiert sich an der Zentralfigur des Festivals, die in diesem Jahr Maurice Ravel ist. Wir meinen, dass auch die Literatur zu berücksichtigen ist, und beenden die Reihe mit einer Lesung“, sagte Heide Mader weiter.

Höchst informativ und amüsant stellte das bewährte Neumünsteraner Lese-Duo Heino Scheel und Wolfgang Schütz den etwa 70 Besuchern daher am Donnerstagabend die Literatur der „Belle Époque und Fin de siècle – Das literarische Paris um 1900“ im Caspar-von-Saldern-Haus vor. Heino Scheel präsentierte die literarischen, politischen und sozialen Hintergründe der schillernden Zeit, in der „Lebensgenuss und Sorglosigkeit das Pariser Leben“ prägten. Er wies aber ebenfalls auf die Untergangsängste und den Weltschmerz der von Dekadenz geprägten Vorkriegszeit hin. Passend dazu präsentierte Wolfgang Schütz Ausschnitte aus berühmten Romanen wie „Bel-Ami“ von Guy de Maupassant oder Marcel Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“.

Der einstige Lehrer der Immanuel-Kant-Schule verstand es, den feinen Humor der überzeichneten Situationen auszudrücken, so dass das Publikum kicherte und lachte. Aus der Flut der europäischen Literatur, die um 1900 entstand oder sich später literarisch mit der „belle époque“ auseinandersetzt, wählten die Referenten gezielte Passagen aus. „Wir haben nach Auszügen gesucht, die das Menschenbild als auch die literarischen Strömungen veranschaulichen“, sagte Wolfgang Schütz.