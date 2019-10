Neumünster : Paraderolle für Heidi Mahler

Das Hamburger Ohnsorg-Theater gastiert mit plattdeutschem Boulevard-Klassiker am 22. Oktober in der Stadthalle. Der Courier verlost drei Mal zwei Freikarten.

von Jens Bluhm

07. Oktober 2019, 16:17 Uhr

Nostalgie pur im Ohnsorg Theater: Auch zu Ehren von Heidi Mahler – die Volksschauspielerin feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag – bringt das Hamburger Ohnsorg-Theater den Boulevard-Klassiker von Wilfried Wroosts „En Mann mit Charakter“ neu auf die Bühne. Am Dienstag, 22. Oktober, ist die Komödie im Theater in der Stadthalle zu sehen.

Ohnsorg-Urgestein als Dora Hintzpeter

Theater-Jubilarin und -Urgestein Heidi Mahler ist in der rasanten Komödie in der Paraderolle der Dora Hintzpeter zu erleben.

So rüstig wie schlitzohrig

Ein Mann mit Charakter – das ist Bäckermeister Heinrich Hintzpeter, davon ist er fest überzeugt. Als ehrenhaftes Oberhaupt der Familie sorgt er in seinem Zuhause für die nötige Ordnung. Doch eigentlich ist es Dora, seine rüstige und resolute Mutter, die daheim das Sagen hat. Sie kennt und durchschaut ihren Sohn nur allzu gut und weiß genau, wie sie ihm am besten Paroli bietet.

Innerfamiliäre Verwicklungen

Als Mann mit Charakter hat Heinrich einst, als sein ehrloser Bruder Fritz nach Amerika ausgebüxt ist, dessen schwangere Braut geheiratet. Die Ehe wurde allerdings vor Jahren geschieden und Selma ist mittlerweile Besitzerin eines gut gehenden Lokals auf St. Pauli.

Die Tochter dem Gesellen versprochen - Aber die hat eigene Pläne

Nun kündigt Fritz seinen Besuch an. Den Bäckermeister stürzt sein Kommen in große Verlegenheit. Denn dann wird Tochter Gisela erfahren, wer ihr richtiger Vater ist. Und es droht weitere Schmach: Tochter Gisela kündigt an, ausgerechnet Detlef Düvel, den Betriebsprüfer vom Finanzamt, heiraten zu wollen.

Dabei hat Hintzpeter, den zu allem Überfluss auch noch Geldsorgen plagen, die Tochter bereits seinem Gesellen Kröpelin versprochen. Nur gut, dass es Oma Dora gibt, die das Kuddelmuddel wieder auflöst – tatkräftig, diplomatisch und mit einer wohltuenden Portion Schlitzohrigkeit!

Karten gibt's im Vorverkauf . . .

Karten für das Gastspiel im Theater in der Stadthalle gibt es ab sofort im Courier-Kundencenter am Kuhberg 34, Tel. 946-2731, zu Preisen zwischen 29 und 33,50 Euro, sowie im Konzertbüro Auch & Kneidl auf dem Großflecken, Tel. 4 40 64.

. . . oder mit etwas Glück in der Verlosung!

Der Courier verlost 3 mal 2 Karten für die Aufführung des Ohnsorg-Theaters. Wer gewinnen möchte, ruft heute, 8.Oktober, von 10 bis 15 Uhr unter Tel. 01378/ 40 77 74 an und nennt das Stichwort „Heidi Mahler“ sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Der Anruf der Telemedia interactive GmbH kostet 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunk teurer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.