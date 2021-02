Neumünster : Pädagogisches Austauschjahr im Zeichen von Corona

Oyun-Erdene Davaajav (29) aus Ulan Bator in der Mongolei unterrichtet Deutsch an der Elly-Heuss-Knapp-Schule.

von Rolf Ziehm

05. Februar 2021, 15:34 Uhr

Oyun-Erdene Davaajav spricht akzent- und fehlerfrei Deutsch. Dabei hat die 29-jährige Mongolin aus Ulan Bator Deutsch erst während des Studiums gelernt. „2012/13 war ich ein Jahr lang während meines Studiums als Au-Pair-Mädchen in Deutschland“, verrät Davaajav, die seit sechs Jahren in ihrer Heimat als Deutschlehrerin arbeitet.

Der lange Schatten der Corona-Pandemie

Ein Jahr zur Weiterbildung in Neumünster an der Elly-Heuss-Knapp-Schule (EHKS) neigt sich nun dem Ende zu. Am 1. Februar 2020 traf sie via Bonn in Deutschland ein. Der lange Schatten der Pandemie war damals schon spürbar. „Da waren in der Mongolei schon die Grenzen zu, weil wir dicht an China sind“, sagt sie.

„Die zwei chinesischen Teilnehmer des Austauschprogramms waren zu der Zeit schon in Quarantäne“, sagt Nina Sonders von der EHKS, die Oyun-Erdene Davaajav als Betreuungslehrkraft in Empfang nahm. Insgesamt nahmen 34 Teilnehmer aus 19 Ländern am Programm des Pädagogischen Austauschdienstes teil.

Gastfamilie in Wasbek

Seit dem 7. Februar 2020 arbeitet Davaajav in Neumünster. „Ich wohne in Wasbek bei einer Gastfamilie und bin ganz froh darüber. Allein hätte ich das mit dem Lockdown nicht bewältigt“, sagt sie. Anfangs hospitierte sie in verschiedenen Fächern. Doch dann kam der erste Lockdown vom 16. März bis 17. Mai.

„Da durfte ich bei den Abschlussprüfungen mitmachen und habe mit den anderen Kollegen einen Sommerkurs angeboten“, sagt sie. „Das ist ein Zusatzangebot zur Erlangung des ersten allgemeinen Bildungsabschlusses. Das sind junge Menschen, die sich in der Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein qualifiziert haben müssen“, erläutert EHKS-Schulleiter Jörg Leppin, der große Stücke auf seine junge Kollegin hält.

Oyun-Erdene Davaajav unterrichtet in der Mongolei auch Deutsch als Fremdsprache an einer Bauberufsschule und an einem Polytechnikum. „Da passte es, dass ich hier in Deutschland an einer beruflichen Schule bin“, sagt sie.

Von August bis zum zweiten Lockdown nahm Oyun-Erdene Davaajav an der „Elly“ am normalen Unterricht teil und unterstützte das Team beim DaZ-Unterricht. Das Kürzel steht für Deutsch als Zweitsprache. „Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und viel von den Kollegen gelernt“, sagt Oyun-Erdene Davaajav.

Lob, das Nina Sonders und Schulleiter Jörg Leppin zurückgeben. Sie beeindruckten vor allem die landeskundlichen Einblicke, die Davaajav mit einem Quiz, Tanz, Kulinarik und mongolischen Knöchelspielen in ihre Heimat gab.

Das Austauschjahr ist eigentlich Ende Januar ausgelaufen. „Die Grenzen sind aber immer noch dicht. Ohne Erlaubnis der Regierung ist eine Rückkehr per Sonderflug nicht möglich“, sagt Oyun-Erdene Davaajav.

Dass relativ viele Mongolen Deutsch sprechen liegt an der früher sehr engen Kooperation des Landes mit der ehemaligen DDR. „Meine Tante hat zum Beispiel in Dresden Fotografie studiert. Dadurch konnte ich als Kind schon die Zahlen auf Deutsch aufsagen“, sagt Davaajav.

Jörg Leppin möchte sie am liebsten behalten. „Sie zeigt großes Engagement, hat sich toll eingebracht. Wir versuchen eigentlich jedes Jahr, Austauschlehrer zu bekommen“, sagt er.

Oyun-Erdene Davaajav hatte eigentlich noch viel mehr geplant. „Corona hat vieles verhindert, auch den Besuch meines Freundes“, sagt sie, schätzt aber vor allem, dass sie die deutsche Kultur in einer deutschen Gastfamilie kennenlernen konnte. Deutsche Kultur, etwa Planung und Gründlichkeit, sei auch sehr an Sprache geknüpft. Das alles helfe ihr für die Reiseleitertätigkeit in den Sommerferien in der Mongolei. Hier dürfen dann mal die Deutschen neidisch sein: Die mongolischen Sommerferien dauern drei Monate.