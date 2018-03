Ostern in Neumünster : Osterfeuer, Eiersuche, Führungen und Flohmarkt

Während der Feiertage gibt es ein vielfältiges Programm der Kirchen, im Tierpark, Museum Tuch+Technik und auf dem Holstenhallen-Gelände

von Gabriele Vaquette

28. März 2018, 09:00 Uhr

Neumünster | Ostern ist ein christliches Fest – gefeiert wird die Auferstehung von Jesus Christus. Ostern ist aber neben dem Besuch von Gottesdiensten und Osterfeiern auch die Zeit für die Familie. In der Stadt gibt es eine Menge Aktivitäten, die während der Karwoche und den Feiertagen angeboten werden (chronologisch):

> Wegen Ostern vorverlegt wird der Wochenmarkt auf dem Großflecken: Er findet am Donnerstag, 29. März, von 8 Uhr bis 13 Uhr statt. Der Wochenmarkt in Tungendorf ist – ebenfalls einen Tag früher – am selben Tag von 14 Uhr bis 18 Uhr.

> Die Kleingärtner der Gartenanlage an der Ostbahn laden am Donnerstag, 29. März, ab 18.30 Uhr zum Osterfeuer ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Am Gründonnerstag um 19 Uhr findet ein Gottesdienstin der Anscharkirche statt (Anmeldungen unter Tel. 4 80 68 erbeten).

> Das Museum Tuch+Technik ist am Karfreitag geschlossen, an beiden Osterfeiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag findet um 14 Uhr die öffentliche Führung „Leben und Weben in Neumünster“ statt; auch zu sehen ist die Sonderausstellung „Reif für die Insel – Tourismus auf Sylt,

Hiddensee und Mallorca“.

> Die Naturfreunde starten am Karfreitag, 30. März, zu einer Wanderung zum Ökogarten Heidmühlen. Der naturbelassene Garten wird auf einer Führung erkundet. Kosten: 3 Euro Eintritt; Treffen: 10 Uhr, Rudolf-Weißmann-Straße.

> Der Verein Hilfspunkt lädt am Sonnabend, 31. März, zum Osterfest am Kantplatz ein. Ab 15 Uhr wird es einen Flohmarkt geben, ab 17 Uhr startet eine Ostereiersuche für Kinder. Das Osterfeuer soll ab 17.30 Uhr brennen. Es gibt eine Hüpfburg, Speisen und Getränke. (Anmeldungen Flohmarkt: Tel. 9 01 02 03 oder 01 59/05 25 98 55).

> Am Ostersonntag, 1. April, laden die Kirchengemeinden der Stadt um 21 Uhr zum ökumenischen Osterfeuer auf dem Großflecken ein. Bereits ab 20.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer in den evangelisch-lutherischen Gemeinden Anschar, Vicelin und Dietrich-Bonhoeffer sowie in der katholischen Gemeinde St. Maria-St. Vicelin, um mit brennenden Osterkerzen zum Kleinflecken zu gehen. In einer Andacht wird dann das Feuer auf dem Großflecken entzündet, das Pfadfinder aus der Stadt vorbereitet haben. Außerdem warten auf die Besucher heißer Tee und Posaunenmusik.

> Am Ostersonntag lädt das Tierpark-Team zur traditionellen Suche nach dem goldenen Ei ein. Der Osterhase begrüßt alle Besucher. Zwischen 10 und 16 Uhr gibt es Mitmachaktionen, außerdem kostenloses Kinderschminken am Spielplatz.



Fütterungen, bei denen Tierpfleger viel Wissenswertes erzählen, finden wie folgt statt: 10.45 Uhr Pinguine, 11 Uhr Seehunde, 12 Uhr Nasenbären, 13 Uhr Eisbären, 14.15 Uhr Waschbären, 14.30 Uhr Stachelschweine, 14.45 Uhr Pinguine, 15 Uhr Seehunde, 15.30 Uhr Zwerg- & Fischotter, 15.45 Uhr Mähnenwölfe (am Felsen) und 16 Uhr Eisbären.



Die Geschichte vom kleinen Eisbären erzählt das Kasperle-Theater um 12, 14 und 15 Uhr im Affenhaus. Der Eintritt beträgt 9 Euro (Erwachsene), 5 Euro (Kinder von 4 bis 16 Jahre); Hunde kosten 1 Euro Eintritt. Der Tierpark wird von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein, Kassenschluss ist um 18 Uhr.

> Am Ostersonntag lädt die Übernachtungsstelle für Menschen in Wohnungsnot der Diakonie jetzige und ehemalige Nutzer ab 12 Uhr zu einem Osterbrunch an die Gasstraße 12 ein (Nachbarn willkommen).

> Am Ostermontag, 2. April, findet um 11 Uhr ein Gottesdienst zum Mitmachen in der Anscharkirche statt. (Anmeldung: Tel. 4 80 68).

> Am Ostersonntag und -montag findet auf dem Freigelände der Holstenhallen ein großer Osterflohmarkt statt (Platzvergabe ab 6 Uhr vor Ort). Gestöbert werden kann von 8 bis 16 Uhr.

> Am Freitag, 30. März, wird um 18 Uhr in der Vicelinkirche Johann Sebastian Bachs Johannespassion aufgeführt. Neben dem Bach-Chor singen Solisten, es spielt das Kölner Barockorchester „Accademia filarmonia“.