Polizei bittet um Hilfe : Orientierungsloser Mann ist wieder da

Norbert Hintze (80) war aus einem Altersheim an der Werderstraße verschwunden und ist jetzt dort zurück.

von Dörte Moritzen

22. Juni 2020, 14:25 Uhr

Neumünster | Der seit Montagmorgen um 7 Uhr vermisste Norbert Hintze ist wieder da. Er habe sich in seinem Altersheim wohlbehalten zurückgemeldet, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Der 80-Jährige war aus einem Altersheim an der Werderstraße 2 verschwunden. Der an Demenz erkrankte Mann wurde von der Polizei am Montagmorgen als gesucht gemeldet.

