Neumünster : Orgelnacht in der Kirche

Sechs Organisten spielen am 16. August von 20 bis 24 Uhr in der St. Maria-St. Vicelinkirche.

31. Juli 2019, 14:10 Uhr

Zum 22. Mal jährt sich die Tradition der Neumünsteraner Orgelnacht in der St. Maria-St. Vicelinkirche an der Bahnhofstraße 35. Zum Orgelkonzert am Freitag, 16. August, von 20 bis 24 Uhr konnten sechs Organisten gewonnen werden: Martin Hageböke (Kantor an der Kreuzkirche Hennstedt-Ulzburg), Reinfried Barnett (Kantor an der Birgitta-Thomas-Kirche in Kiel), Sabine Meierkord (Kantorin an der Kirche in Meiendorf-Oldenfelde), Enno Gröhn (Student der Kirchenmusik in Hamburg), Ulf Lauenroth (Kantor an der Maria-Magdalenen-Kirche in Bad Bramstedt) und Maike Zimmermann (Kantorin an der Christuskirche Einfeld und St. Maria-St.Vicelinkirche in Neumünster).

Durch die Vielzahl der Organisten wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Zuhörer entscheiden den Zeitpunkt ihres Kommens und Gehens selbst und sind zu einem Pausensnack mit Rotwein und einem Schnack mit den Organisten eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.