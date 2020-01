Schöffengericht Neumünster : Opfer des Boostedter Tankstellenüberfall wird bis heute von Albträumen gequält

24-jähriger Räuber blitzte vor Gericht mit seiner Entschuldigung ab. Das Gericht erurteilte ihn zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.

von Jens Bluhm

20. Januar 2020, 15:45 Uhr

Der Angeklagte wirkte durchaus glaubwürdig, als er seine Reue beteuerte und seinem Opfer eine Entschuldigung anbot. Aber die 58-jährige Zeugin blieb hart: „Nie, nie, nie“ werde sie die Angst dieser Nacht in Boostedt vergessen, beschwor sie das Gericht und lehnte die Geste des Angeklagten ab.

Todesängste habe sie in dieser Nacht vor zwei Jahren ausgestanden, hatte die ehemalige Tankstellen-Kassiererin zuvor immer wieder betont. Zwar hatte der Mann, der damals mit Strumpfmaske über dem Kopf und einem Küchenmesser in der Hand neben ihr im Kassenraum der Boostedter Shell-Tankstelle auf dem Boden kauerte, immer wieder versichert, dass er ihr nichts tun wolle. Aber die Angst, dass er oder sein ruppiger Komplize, doch noch die Nerven verlieren könnten, saß tief – und beide Männer waren mit Messern bewaffnet.

Es war am späten Abend des 23. Mai 2018, als die zwei maskierten Männer die Tankstellenkraft kurz nach Feierabend am Hinterausgang der Tanke anfingen, in die Geschäftsräume zurückdrängten und sie bedrohten. Während der 20-jährige Anführer in Windeseile Zigaretten, Schnaps und mehrere 100 Euro aus der Kasse zusammenraffte, war der 22-jährige Komplize offenbar dafür zuständig, die Angestellte in Schach zu halten.

Noch am selben Abend wurden die beiden Räuber, von der Polizei gefasst. Den 20-jährigen Rädelsführer hatte das Jugendgericht 2018 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, jetzt musste sich sein Komplize vor dem Schöffengericht verantworten. Und das wertete im Gegensatz zur Zeugin nicht nur die „lebenslangen seelischen Verletzungen“, die der Mann seinem Opfer zugefügt hatte, sondern eben auch dessen bemerkenswerten Wandel zum Positiven: Längst hat der inzwischen 24-Jährige seinen alten Freundeskreis verlassen, Alkohol und Drogen ebenso wie seinem damaligen Lebensstil – „einfach abzuhängen“ – abgeschworen und rackert als landwirtschaftlicher Gehilfe auf dem Hof seines Stiefvaters.

Das Gericht sieht ihn offenbar auf gutem Weg: Wegen schweren Raubes in einem minderschweren Fall verurteilte es den 24-Jährigen zu zwei Jahren Gefängnis, die das Gericht auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzte.