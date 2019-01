Neumünster : Opernsänger Volker Bengl verunsicherte Publikum

25 Gäste kamen zum Konzert ins Caspar-von-Saldern-Haus.

von shz.de

27. Januar 2019, 18:23 Uhr

Mit einer sehr ausdrucksstarken und klaren Stimme begeisterte Volker Bengl das Publikum im Caspar-von-Saldern-Haus am Freitagabend. Rund 25 Gäste lauschten dem Konzert.

„Ich freue mich, dass Volker Bengl nun schon zum fünften Mal nach Neumünster kommt, um für uns zu singen“, erzählte die Veranstalterin, Karin Dunker. Denn normalerweise ist Bengl auf etwas größeren Bühnen unterwegs. „Noch vor einigen Jahren sang er am Staatstheater am Gärtnerplatz in München“, berichtete Karin Dunker stolz. „Er tritt eigentlich weltweit auf. In den USA, in Korea, in Spanien – überall hat er schon gesungen.“

Für den Auftritt in Neumünster hatte er die „Winterreise“ von Franz Schubert vorbereitet. Begleitet wurde er von der Pianistin Olesya Salvytska, die ebenso beeindruckend ihr Instrument beherrschte wie Volker Bengl seine Stimme. Bei den aufregenden Passagen flitzen ihre Finger über die Klaviatur und besonders viel Gefühl brachte sie in die eher ruhigeren Stücke der Winterreise.

„Volker Bengl hat eine sehr saubere Stimme. Ich habe ihn schon einige Male im Fernsehen gesehen und wollte ihn nun auch einmal live erleben“, erzählte die Besucherin Edith Sprotte. Das Konzert gefiel ihr.

Allerdings kannten Teile des Publikums die Gepflogenheiten der klassischen Musik noch nicht ganz so gut. Nach dem ersten Lied fingen einige an zu klatschen. Volker Bengl versuchte das Publikum aufzuklären: „Ich freue mich, wenn Ihnen das Konzert gefällt, aber ich bitte Sie, erst nach dem Zyklus zu klatschen. Zwischen den Stücken brauche ich jedes Korn der Konzentration.“ Daraufhin traute sich dann niemand mehr, zu applaudieren. Als das Konzert zu Ende war und sich die Musiker verbeugten, wagten es einige, vorsichtig zu klatschen. Doch so ganz sicher waren sich einige Konzertbesucher nicht, ob das Konzert nun zu Ende war oder es nur eine Pause gab: Volker Bengl und Olesya Salvytska waren ohne ein Wort von der Bühne gegangen.