Flüchtlingshilfe : Openhaart gibt die Slevogtstraße auf

Neumünster | Der Verein Openhaart hat die Reißleine gezogen: Heute ist der letzte Tag im ehemaligen Freizeitheim an der Slevogtstraße 31. Der Verein zieht damit vier Monate früher aus. Oberbürgermeister Dr. Tauras hatte die Nutzungsvereinbarung zur Überlassung der städtischen Liegenschaft zum 31. Dezember gekündigt.

Diesen Termin hat Openhaart nun quasi vorverlegt, in dem er von sich aus zum 31. August gekündigt hat. „Unsere finanzielle Situation erlaubt es uns nicht, die hohe Nachzahlung für die Betriebskosten zu tilgen, so dass wir das Gebäude leider nicht bis Ende des Jahres nutzen können“, sagte Openhaart-Projektleiter Roman Wagner laut einer Pressemitteilung der Stadt.

Die vom Land geförderte Arbeit als Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe will der Verein nach eigenen Angaben aber auf jeden Fall fortsetzen. „Fast zwei Jahre haben wir wertvolle ehrenamtliche Arbeit für die Stadt in der Flüchtlingshilfe geleistet. Wir werden unsere Angebote auf der Grundlage des von der Ratsversammlung beschlossenen Konzeptes zur Flüchtlingsarbeit ausrichten und möchten gerne weiterhin Unterstützung bei der Integration anbieten, da uns die Menschen am Herzen liegen“, so Roman Wagner weiter. Wo das passieren solle, sagt er nicht. Bei Openhaart waren nicht unerhebliche Nachzahlungen bei den Energiekosten aufgelaufen (der Courier berichtete).

Nach langen Debatten um die Nutzung des Gebäudes und die finanzielle Situation des Vereins erweckt die gemeinsame Pressemitteilung nun zumindest den Anschein eines versöhnlichen Abschlusses. „Für beide Seiten sind die Kündigungen nachvollziehbar, und die Rückgabe des Gebäudes wird in den nächsten Tagen vollzogen“, heißt es. „Es macht uns Ehrenamtliche froh, dass es in Zukunft auf Basis des Handlungskonzepts einen gemeinsamen Weg aller Akteure geben wird“, so Wagner.

Oberbürgermeister Dr. Tauras: „Der Verein Openhaart hat sich sehr in der Flüchtlingshilfe engagiert. Als Stadt sind wir auf diese ehrenamtliche Arbeit angewiesen und dankbar dafür. Gemeinsam mit allen Beteiligten muss uns die Integration der Geflüchteten in unsere Gesellschaft gelingen, und deshalb ist mir eine gute Zusammenarbeit aller Akteure sehr wichtig.“

Die Stadt hat beschlossen, das marode Gebäude 2018 abzureißen. Der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Stadtteilbeirat Brachenfeld-Ruthenberg hatten sich für den Bau von seniorengerechten und barrierefreien Wohnungen ausgesprochen.

von Thorsten Geil

erstellt am 31.Aug.2017 | 08:05 Uhr