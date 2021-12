Tennis-Regionalliga : Oliver Selmer überragt beim starken Start des THC Neumünster

Sowohl die Herren 50 als auch die Herren 60 feiern in Deutschlands höchster Spielklasse deutliche Auftaktsiege.

Neumünster | So kann es gerne weitergehen: Die Regionalligamannschaften des THC Neumünster sind mit zwei deutlichen Siegen in die Wintersaison gestartet und haben sich damit eine gute Ausgangsposition sowie reichlich Rückenwind für die kommenden Aufgaben verschafft. Das Auswärtsspiel der Regionalliga-Damen 60 des MTSV Olympia in Bremerhaven wurde kurzfristig auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.