Old- und Youngtimer-Treffen in Neumünster : Oldie-Liebhaber trotzten dem Regen

Die Veranstaltung auf dem Holstenhallen-Außengelände litt unter der Witterung. Die Organisatoren waren dennoch zufrieden.

von Hannes Harding

18. August 2019, 16:10 Uhr

Johannes Bohlender bereist Oldtimer-Märkte in ganz Deutschland. Zuverlässig kutschiert wird der Oldtimer-Freund aus Stoltebüll bei Kappeln von einem fast 70 Jahre alten Mercedes 170v. Das Fahrzeug zählte zu den Highlights des Old- und Youngtimer-Treffens am Sonntag auf dem Holstenhallen-Außengelände. Zu der Veranstaltung waren deutlich weniger Teilnehmer und Besucher gekommen als noch im Vorjahr. „Letztes Jahr hatten wir rund 400 Fahrzeuge, heute sind es wohl so um die 150“, sagte Holstenhallen-Chef Dirk Iwersen, der selbst sein Mercedes SL-Cabrio aus der Garage geholt hatte, am Mittag.

Trotz des anhaltenden Regens seien schöne Fahrzeuge gekommen, sagte Iwersen und zeigte beispielsweise auf Peter Kabels himmelblauen Lamborghini Espada, ein Zwölf-Zylinder-Sportcoupe, von dem nur gut 1200 Fahrzeuge produziert wurden. „Insofern sind wir trotz des Wetters zufrieden und hoffen auf mehr Besucher im nächsten Jahr“, so Iwersen.