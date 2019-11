Amtsgericht Neumünster : Ohrfeige auf dem Parkplatz: Entschuldigung im Gerichtssaal

Junger Kieler entschuldigt sich bei 51-jähriger Neumünsteranerin für seinen schweren Fauxpas vor dem Baumarkt.

von Jens Bluhm

07. November 2019, 14:36 Uhr

Der Angeklagte erhob sich und blickte seine Prozessgegnerin fest an: „Es tut mir leid, was ich Ihnen angetan habe! Ich war damals im Stress und habe falsch reagiert. Ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an!“

„Ich glaube es war nicht nur so dahingesagt, wahrscheinlich hat ihm sein Anwalt den Kopf gewaschen!“ Der Vertreter der Nebenklage

Die Angesprochene akzeptierte mit einen Nicken, und auch ihr Anwalt, der den Auftritt im Amtsgerichts Neumünster als Vertreter der Nebenklage genau verfolgte, gab sich wenig später versöhnlich: „Ich glaube es war nicht nur so dahingesagt, wahrscheinlich hat ihm sein Anwalt den Kopf gewaschen!“

Genugtuung für das Opfer - Ersparnis für den Täter

Wie auch immer: Die förmliche Entschuldigung dürfte den 31-Jährigen bares Geld gespart haben – brachte aber auch seiner Kontrahentin spürbar ein gehöriges Maß Genugtuung.

„Ich habe selten jemanden erlebt, der sich die Sache so zu Herzen genommen hat, ein Wort des Bedauerns wäre meiner Mandantin immens wichtig“, hatte der Anwalt bereits kurz zuvor in der in Verhandlung klargestellt.

Schallende Ohrfeige auf dem Parkplatz

Die „Sache“ ereignete sich ziemlich genau vor einem Jahr, am 3. November 2018, auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes an der Boostedter Straße: Trotz der durch einen Lieferwagen eingeschränkten Sicht setzte der 31-jährige Fahrer seinen Wagen forsch aus der Parklücke auf die Fahrbahn zurück. Die Frau im Wagen hinter ihm drückte zur Warnung auf die Hupe. Ob sich der 31-Jährige dadurch bloß in seiner „Autofahrerehre“ gekränkt oder sich tatsächlich im Recht sah, blieb offen. Zeugen zufolge versuchte der aufgebrachte Mann durch das heruntergekurbelte Seitenfenster seines Wagens die Frau zur Rede zu stellen, dann sogar nach ihr zu schlagen. Weil sich die Frau nur entrüstet abwandte, stieg er wutentbrannt aus, rannte hinter der 51-jährigen Fahrerin her und verpasste ihr schließlich eine schallende Ohrfeige.

Widerspruch gegen den Strafbefehl

Die Frau erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hielt den Fall auch wegen der zahlreichen Zeugen, die den Schlag beobachtet hatten, für eindeutig und schickte dem ruppigen Kieler einen Strafbefehl über 900 Euro nach Hause. Dagegen legte der Kieler Widerspruch ein, weswegen der Fall jetzt vor dem Amtsgericht Neumünster verhandelt wurde.

Das Angebot: Entschuldigung und 500 Euro Schmerzensgeld

Dort buk der Mann, offenbar von seinem Verteidiger „eingefangen“, kleinere Brötchen: Sein Anwalt bot von sich aus eine Entschuldigung sowie 500 Euro Schmerzensgeld für die Geschädigte an, wenn das Verfahren gegen seinen Mandanten im Gegenzug eingestellt würde.

Geschädigte spendet Bußgeld für krebskranke Kinder

Richter und Staatsanwaltschaft stimmten zu, nachdem auch das Opfer diesen Vorschlag akzeptiert hatte. Auf Wunsch der 51-jährigen Neumünsteranerin soll das Schmerzensgeld nicht an sie, sondern einen Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder gehen. Es sei ihr nicht um das Geld gegangen, ließ sie über ihren Anwalt ausrichten.