Fußball-Oberliga : Ohne zu spielen: PSV Neumünster ist der große Gewinner

Die günstige Konstellation in der Staffel Süd beschert den Grün-Weißen 15 Punkte als Startguthaben für die Abstiegsrunde. Am Sonnabend geht diese mit dem Spiel bei der Regionalligareserve des SC Weiche 08 los.

Neumünster | Der PSV Neumünster geht mit 15 Punkten in die Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga. Für die Grün-Weißen liefen die beiden Nachholspiele am Mittwochabend nach Plan, sodass sie hinter dem VfB Lübeck II (17 Punkte) als Tabellenzweiter unter neun Teams in den zweiten Teil der Saison starten werden. Reinfeld rein und wieder raus PSV-Trainer Sven Boy, der sich...

