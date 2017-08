Niederdeutsche Bühne : Ohne Platt zum NBN-Casting

vergrößern 1 von 1 Foto: Behn 1 von 1

Neumünster | Drei junge Frauen kamen am Sonnabend zum Casting der Niederdeutschen Bühne. Sie hatten sich für die Hauptrolle, Eliza Doolittle, in dem Musical „My Fair Lady“ beworben.

Melissa Yap (24) und Janine Ribler (27) sind beide im dritten Ausbildungsjahr an der Schule für Schauspielkunst in Hamburg. Im Gegensatz zu Melissa Yap, die sich während der Ausbildung auf Theaterschauspiel spezialisierte, beschäftigte sich Janine Ribler eher mit Filmen und der Kameraarbeit. „Doch jetzt möchte ich auch wieder mehr Bühnenschauspiel machen und habe mich daher hier beworben“, erzählte sie. Johanna Kittel (27) hingegen ist eine Quereinsteigerin: „Eigentlich bin ich Logopädin. Aber ich nehme Gesangsunterricht und habe mich in letzter Zeit viel mit klassischen Musicals beschäftigt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich würde gerne in die Schauspielkunst einsteigen.“

Ein Problem gab es jedoch bei allen Dreien: Sie können kein Plattdeutsch, und das Stück soll „op Platt“ aufgeführt werden. „Wir müssen das erst wie eine neue Sprache lernen“, gestand Melissa Yap. Doch bis zur Premiere am 31. Dezember ist noch ein bisschen Zeit.

Regisseur Philip Lüsebrink ist das Plattdeutsche sehr wichtig: „Erstens ist es unser Alleinstellungsmerkmal, schließlich wurde My Fair Lady schon etliche Male aufgeführt, aber noch nie auf Plattdeutsch. Und zweitens wollen wir die Sprache am Leben erhalten.“ Viele junge Menschen seien bereits zu ihm gekommen und wollten Platt lernen.

Nach einer kurzen Vorstellung ging es dann auf die Bühne. Lüsebrink gab noch ein paar Tipps, denn Eliza ist ein Blumenmädchen, das eine feine Dame sein möchte. Das sollten die Schauspielerinnen zeigen. „Jede Bewegung, die ihr macht, ist gut und richtig, aber sie muss mit Überzeugung und Ausdruck kommen“, riet er. Das konnten die Frauen umsetzen. Sie tanzten über die Bühne und sangen dabei auch noch mit ausdrucksstarken Stimmen.

My fair Lady, produziert von Herman Levin, spielt im Jahr 1912. Professor Higgins trifft eines Tages auf die Blumenverkäuferin Eliza. Sie fällt ihm mit ihrer vulgären Sprache und ihrem starken Dialekt auf, doch Higgins ist überzeugt, dass sie ihren gesellschaftlichen Stand verbessern könnte, wenn sie eine gehobenere Sprache sprechen würde. Also schließt er eine Wette mit seinem Freund ab: Innerhalb von sechs Monaten soll Eliza eine vornehme Dame werden. Als dann der Durchbruch kommt und Eliza die Buchstaben vernünftig aussprechen kann, wird sie euphorisch und würde am liebsten die ganze Nacht nur tanzen.

Die Entscheidung für eine Bewerberin fällt in Kürze.