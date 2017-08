Hof Viehbrook : „Ohne Hauswirtschaft geht gar nichts“

vergrößern 1 von 2 Foto: Voiges 1 von 2

Rendswühren | Putzen, kochen und Kinder erziehen – mit diesem Vorurteil mussten sich die Hauswirtschafterinnen Saskia Kröger und Ann Christin Sierck häufig rumschlagen. „Doch hinter unserem Beruf steckt viel mehr. Er umfasst die Reinigung, Wäsche, Verpflegung, Lagerung, Betreuung, Organisation und auch die Vermarktung eines Haushalts. Deshalb hilft die Ausbildung einem immer weiter. Egal, für welchen Weg man sich später entscheidet“, erklären die jungen Fachfrauen, die auf dem Hof Viehbrook in Rendswühren arbeiten.

„Die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten kennt kaum Grenzen, denn Fachpersonal für die hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung von Menschen sowie für zahlreiche Serviceleistungen in unserer modernen Dienstleistungsgesellschaft ist stark gefragt. Dies gilt unter anderem für Privathaushalte und Pflegeeinrichtungen ebenso wie für den Bereich Hotellerie und die Kinderbetreuung“, ergänzt dazu die erfahrene Ausbilderin Pia Rothmeier. „Wir haben den tollsten Beruf, denn ohne Hauswirtschaft geht gar nichts“, sind sich denn auch die drei Expertinnen einig.

Dennoch sei die ländliche Hauswirtschaft durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft stark ins Hintertreffen geraten. „Es geistert immer noch das Bild von der putzenden Haushaltshilfe in den Köpfen herum. Aber das ist längst überholt. Denn heute ist die Ausbildung modern und zeitgemäß. Sie vermittelt nicht nur das Fachwissen, sondern setzt ebenso auf umfassende soziale Kompetenzen. Deshalb passt sie so gut zu uns“, erläutert Kirsten Voß-Rahe, die den Hof Viehbrook als ländliches Kultur-, Bildungs- und Erlebniszentrum betreibt und sich ebenso wie rund 45 weitere Betriebe im Land seit drei Jahren für die Ausbildung in der ländlichen Hauswirtschaft stark macht.

Mit Ann Christin Sierck hat hier vor Kurzem die erste Auszubildende erfolgreich ihren Abschluss gemacht. Zwei Nachwuchskräfte sind zurzeit in ihrem zweiten Jahr. Und mit Julia Makoben hat am 1. August eine dritte angehende Fahrkraft ihre Lehrzeit begonnen. „Das Thema Ernährung hat mich schon immer interessiert. Zunächst wollte ich deshalb Ökotrophologie studieren. Doch ich habe gemerkt, dass mich die Praxis noch mehr reizt“, erklärte sie. Langweilig wird es ihr in dieser Hinsicht auf Viehbrook auf keinen Fall werden. Denn zu ihren Aufgaben wird nicht nur die Essenszubereitung und die Pflege des Gartens, sondern auch der Service im Café, die Gästebetreuung sowie die Beratung und die Planung von Feierlichkeiten und Seminaren gehören.