Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Oh, du schönes Neumünster

Auf die Zulassungsstelle ist Verlass.

Immer wird über die Behörden gemeckert, daher möchte Hein heute mal eine Lanze für die Menschen in den Amtsstuben brechen. Als er neulich einen Termin in der Zulassungsstelle brauchte, war der Respekt groß. Denn auf eine stundenlange Warterei, die man mit der dortigen Behörde ja so gerne verbindet, hatte er keine Lust. Doch Tüt wurde gleich mehrfach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.