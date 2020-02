Neumünster : Oerlikon Neumag investiert zweistelligen Millionenbetrag in ein neues Labor

Der Weltmarktführer beim Bau von Textilmaschinen stärkt so den seit 1948 betriebenen Standort Neumünster.

10. Februar 2020, 17:11 Uhr

Sturmtief „Sabine“ verhinderte, dass Oerlikon-Chef Georg Strausberg per Flieger aus Remscheid anreisen konnte. Der erste Spatenstich fand am Montag dennoch in einer Regenpause statt: Mit dem symbolischen Akt starteten Matthias Pilz, Standortleiter des Textilmaschinenbauers Oerlikon Neumag an der Christianstraße 168 - 170, Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras den Erweiterungsbau des Neumag-Labors.

Mit dem Investment in zweistelliger Millionenhöhe legt der Schweizer Oerlikon-Konzern ein klares Bekenntnis zu Forschung und Entwicklung am Standort Neumünster ab. „Seit 1948 ist Oerlikon Neumag fest in Neumünster verankert. Wir sind das einzig verbliebene Unternehmen im Bereich Textil“, betonte Standortleiter Matthias Pilz in der eigens für die Feier geräumten Versandhalle.

„Wir sind sehr stolz auf Sie“, sagte OB Tauras. Neumag sei kein Hidden Champion, sondern ein echter Champion und schaffe mit Hochtechnologie in Neumünster Arbeitsplätze.

Weltmarktführer bei der Entwicklung und Fertigung von Textilmaschinen

Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei der Entwicklung und Fertigung von Spinnanlagen für Chemiefasern, Stapelfasern und die Herstellung von Vliesstoffen. In Neumünster sind 502 Mitarbeiter beschäftigt, davon allein fast 60 im Bereich Forschung und Entwicklung.

Fertigstellung ist 2021 geplant

Das bisherige Labor stieß an die Kapazitätsgrenze. Ab 2021 sollen in der neuen 2100 Quadratmeter großen Halle, die auch einen dreigeschossigen Bürotrakt umfasst, die Produktinnovationen entwickelt und getestet werden. „Die Zeichen stehen auf Wachstum. Das erweiterte Technikum hilft uns, unsere Prozesse weiter zu optimieren und uns bei der Entwicklung unserer Produktlinien noch stärker auf unsere Kunden zu fokussieren“, sagte Pilz.

Für den Bau auf eigenem Gelände musste der vormalige Mitarbeiter- und Kundenparkplatz verlegt werden. Gebaut wird das Vorhaben vom Hohenwestedter Unternehmen Bartram. Auch die Neumünsteraner Firma Krebs & Suhr ist am Bau beteiligt.