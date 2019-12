Umweltverschmutzung Bordesholm : Ölkanister im Waldstück am Aalredder gefunden

Spaziergänger haben am Mittwochnachmittag Ölkanister an einem Waldstück an der Straße Aalredder gefunden.

von Gunda Meyer

12. Dezember 2019, 11:49 Uhr

Bordesholm | Gegen 15 Uhr entdeckten die Spaziergänger die Kanister. Abgelegt wurden sie in einem Waldstück an der Straße Aalredder in der Nähe der Tennisanlagen des TSV Bordesholm.

Kanister vermutlich mit Altöl befüllt

Fünf Ölkanister mit einem Fassungsvermögen von fünf Litern und eine Kunststoffölflasche , die vermutlich mit Altöl befüllt waren, wurden von Beamten der Polizeistation Bordesholm sichergestellt.

Zeugen werden um Hinweise gebeten

Wer Angaben über die Herkunft dieser Behälter machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bordesholm unter der Rufnummer 04322 96100 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?