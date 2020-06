Neue Ausstellung im Bordesholmer Rathaus : Ölbild ,,Audrey“ erinnert an die Werke van Goghs

,,Kunst & bündig“ mit Jann Kaune, Sabine Ruhle, Christa Landig und Dirk Ralfs stellt im Rathaus aus.

Avatar_shz von Regina Doppler-Roth

17. Juni 2020, 15:50 Uhr

Seit Anfang Juni werden im Bordesholmer Rathaus nach der Osterausstellung wieder Kunstwerke präsentiert. Vier Mitglieder aus der Künstlergruppe ,,Kunst & bündig“ stellen ihre Werke bis Ende August dort aus. Der Kern der Gruppe besteht aus kunstschaffenden Malern, Bildhauern und Fotografen, die ihre große Bandbreite zeigen.

Es gibt keine Vernissage

Auf ihren mittlerweile 25 Ausstellungen in Schleswig-Holstein, zur Zeit auch im ,,Kontraste“ in Neumünster, konnten sie bisher etwa 27.000 Besucher begrüßen. ,,Zur Zeit sind wir bei öffentlichen Veranstaltungen noch etwas zurückhaltend, deshalb wird es aus Vernunftgründen keine Vernissage geben“, bedauert die Organisatorin des Amtes Ilona Ingwersen.

Regina Doppler-Roth

Aktuell hängen bereits 20 Gemälde von Christa Landig und Dirk Ralfs aus Neumünster sowie von Jann Kaune aus Hamburg im Erdgeschoss. Dazu kommen Holzarbeiten von Sabine Ruhle. Die Kettensägen-Artistin aus Hummelsbüttel macht aus dem robusten Material fein konturierte Figuren von 40 bis 150 Zentimetern Größe.

,,Wir haben vor zwei Jahren schon einmal in Bordesholm ausgestellt, allerdings in einem leeren Ladenlokal“, erinnert sich Dirk Ralfs.

Unsere Spezialität sind nämlich Guerilla-Ausstellungen. Dirk Ralfs, Künstler

Wenn eine Person der Künstlergruppe irgendwo ein leerstehendes Ladenlokal entdecke, werde Kontakt für eine Ausstellungserlaubnis aufgenommen. Dann ginge es nach dem Motto: Morgens rein, abends raus, manchmal bleibe die Ausstellung auch zwei oder drei Tage.

Alle Aussteller nutzen viel Farbe

Ralfs selbst ist mit 20 Jahren zur Malerei gekommen. ,,Ich habe mit Kohle begonnen, Akte zu zeichnen, die sind heute noch im Freundeskreis zu bewundern“, erzählt der 61-Jährige. Beruflich stark eingespannt musste er drei Jahrzehnte auf sein Hobby verzichten. Heute sei er im Ruhestand und male mit Acrylfarben. ,,Alle Aussteller benutzen viel Farbe, die Werke zeigen Stadtansichten, Gegenstände oder abstrakte Kunst.“

Werke werden auch in Amsterdam gezeigt

Die post-impressionistischen Ölbilder von Jann Kaune erinnern an die Werke von Vincent van Gogh. Das Amsterdamer Museum, in dem die Bilder des holländischen Malers zu sehen sind, hat Jann Kaune angefragt. Einige seiner Exponate werden dort in den nächsten Wochen zu sehen sein.

Die Ausstellung im Rathaus kann unter Beachtung der Hygienemaßnahmen bis zum 31. August besucht werden.