Bürgerversammlung in Neumünster : Oberbürgermeister Olaf Tauras: Könnte mir Ankerzentrum vorstellen

Boostedt und Neumünster: Tauras und Innenminister Hans-Joachim Grote informieren über die Zukunft der Landesunterkünfte.

von dpa/shz.de

24. September 2018, 18:21 Uhr

Neumünster | Oberbürgermeister Olaf Tauras kann sich den Ausbau der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster zu einem sogenannten Ankerzentrum vorstellen. „Ich halte dies für möglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagte der CDU-Politiker am Montagabend in der Stadthalle vor einer Bürgerversammlung mit Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU).

Grote hatte dazu eingeladen, um die Bürger zu informieren. „Mein Wunsch ist es, die Interessen des Landes und die der Stadt Neumünster und ihren Menschen in Einklang zu bringen und die Standortentwicklung des Landesamtes für alle Beteiligten stadt- und sozialverträglich zu gestalten“, sagte Grote. Er will die Belegung der zweiten Landesunterkunft in Boostedt bei Neumünster deutlich herunterfahren und im Jahr 2024 die Einrichtung schließen. Dafür sollen die Kapazitäten in Neumünster auf 1500 verdoppelt werden. Der Innenminister betonte, dass es sich um erste Ideen für eine Erweiterung und noch keine festen Pläne handele.

Die weiteren Überlegungen:

Die neuen Unterbringungsgebäude auf dem städtischen Gelände sollen so errichtet werden, dass eine Nachnutzung unter Herauslösung aus der Aufnahmeeinrichtung möglich wäre, sollte der Bedarf an Unterbringungskapazität langfristig sinken.

Großzügige Sport- und Freizeitmöglichkeiten sollen geschaffen werden.

Es sollen möglichst viele Anreize für die Untergebrachten geschaffen werden, die Einrichtung tagsüber nicht zu verlassen, z.B. Treffpunkte mit leistungsstarken WLan-Hotspots, Pavillons und ähnliches.

Die Linden an der Störstraße sollen auch im Falle des Erwerbs durch das Land erhalten bleiben.

Eine Erweiterung unter Einbeziehung der städtischen Fläche würde auch den Behördenstandort Neumünster sichern. Ohne die städtische Fläche müsste möglicherweise außerhalb Büroraum gefunden werden.

Tauras betonte, dass eine Voraussetzung angemessene Wohnverhältnisse für die Flüchtlinge sein müssten. Für einen dafür notwendigen Neubau müsste die Stadt ein an die Landesunterkunft angrenzendes Grundstück an das Land verkaufen. Die Ratsfraktionen wollten die Darlegungen Grotes abwarten, um sich dann zu den Plänen endgültig zu positionieren, sagte Tauras. Er erinnerte daran, dass 2015 zeitweise bis zu 6000 Flüchtlinge auf dem Gelände der Landesunterkunft unterkamen.