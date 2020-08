51-Jähriger Zusammengeschlagen : Obdachloser in Neumünster nach Facebook-Hetze misshandelt

Nach einem Post in den sozialen Medien kam es zu einem gewalttätigem Übergriff auf einen Unschuldigen. Die Polizei ermittelt.

von Dörte Moritzen

13. August 2020, 15:07 Uhr

Eine gemeine Hetzkampagne in den sozialen Medien ist für einen Mann aus Neumünster innerhalb weniger Stunden zu einer großen Gefahr geworden. Die Polizei schätzte die Situation des Opfer als so ernst ein, dass sie sich entschloss, mit einer Stellungnahme einzuschreiten – ebenfalls in den sozialen Medien. Außerdem wird jetzt gegen mehrere Personen ermittelt.

Die Sache hatte offenbar irgendwann am Mittwoch in einer geschlossenen Neumünster-Gruppe begonnen. In den späten Abendstunden wurde der Post auch auf die Seite der Polizei weitergeleitet. Darin wird das Bild eines Obdachlosen aus Neumünster gezeigt. Gleichzeitig schreibt der Verfasser in abenteuerlicher Orthografie, der Mann sei seit Kurzem im Bereich des Bahnhofs unterwegs und würde sich an kleinen Kindern vergreifen. Außerdem behauptet er, der Fotografierte sei Stefan Z., der verurteilte Mörder von Jennifer Haack (16), die im Herbst 2002 in Neumünster ermordet wurde. Was der perfide Facebook-Nutzer offenbar nicht weiß: Stefan Z. nahm sich bereits im März 2018 in der Justizvollzugsanstalt Lübeck das Leben (der Courier berichtete).

So dumm und an den Haaren herbeigezogen der Facebook-Post auch scheint: Für den dort angeprangerten Mann hatte die Sache bereits wenig später schreckliche Folgen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Michael Heinrich wurde der Obdachlose (51) gegen 22.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz von einem in etwa gleichaltrigen Unbekannten „grundlos zusammengetreten und geschlagen“. Zum Glück wurde das Opfer dabei nur leicht verletzt. Es ging später zur Polizei.

„Wir sehen durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Übergriff und dem Facebook-Post“, erklärt der Polizeisprecher. Die Polizei nimmt die Sache sehr ernst und hat deshalb eine Gegendarstellung via Facebook verbreitet, um den Mann zu schützen. Sie schreibt darin unter anderem, „dass die Person, die auf dem Foto gepostet wurde“, mit dem Fall von Jennifer Haack „nichts zu tun hat“ und stellt klar, dass der Täter längst verstorben ist. Die Facebook-Nutzer erfahren außerdem, dass sich „der Verfasser für die Äußerung jetzt strafrechtlich verantworten“ muss. Der Beitrag der Ermittler endet mit den Worten: „Prüft den Wahrheitsgehalt solcher Aussagen und teilt unseren Post. Eure Polizei“. Hinweise darauf, dass sich der Obdachlose in irgendeiner Form an Kinder herangemacht haben könnte, haben die Ermittler laut Michael Heinrich nicht.

Die Polizei sucht jetzt den unbekannten Gewalttäter und bittet die Bevölkerung unter Tel. 04321/9450 um Hinweise.