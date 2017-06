Timmaspe : Ob Wendepflug oder Rübenköpfer: In Timmaspe gibt es alte Landmaschinen

vergrößern 1 von 3 Foto: Eckhardt (3) 1 von 3





Timmaspe | In Timmaspe kann man auf eine Zeitreise gehen und erkunden, wie Landwirte früher gearbeitet haben. Etwa 1500 Exponate umfasst die Privatsammlung an historischen Landwirtschafts- und Haushaltsgegenständen von Hans-Hartwig Voß und seiner Frau Christa Staben.

„Eigentlich sammle ich schon immer, wir haben das nur in den vergangenen fünf Jahren intensiviert“, erklärte Hans-Hartwig Voß. Rund 1500 Exponate haben sich so im Laufe der Zeit angesammelt, die es nun auf gut 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche in einer großen Scheune zu entdecken gibt. „Schwerpunkt der Sammlung sind landwirtschaftliche Geräte, die noch von Pferden gezogen wurden“, verriet der 73-Jährige. Ob Schwung- oder Wendepflug, Pflanz- oder Saatmaschine, Rübenköpfer oder Heuwender – Voß kennt nicht nur sämtliche Ausstellungsstücke, er kann auch deren Funktionsweise erklären. „Ich habe schon von Kindesbeinen auf dem elterlichen Hof mitgeholfen, daher habe ich mit einigen der Ausstellungsstücke, die ich später mitgenommen habe, selbst gearbeitet“, fügte der gelernte Landwirt an.

Neben den Großgeräten, zu denen ebenfalls unter anderem Milchzentrifugen und eine Windfege gehören, gibt es alte Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und sogar eine Einweckglas-Sammlung zu bestaunen. „Wir waren selbst überrascht, wie viele verschiedene Hersteller es gibt“, gab Voß zu. Die Sammlung umfasse 19 komplette Gläser sowie 15 Deckel, zu denen die Gläser allerdings noch fehlen. Mittlerweile gehen er und seine Frau gezielt auf die Suche, um die Ausstellung zu vergrößern. Was dabei bereits zu sehr ramponiert ist, wird restauriert. „Das ist für mich mehr als nur ein Hobby. Mein Wunsch ist es, die Sachen auch der Nachwelt zu erhalten“, erklärte Voß seine Sammelleidenschaft. Dementsprechend freue er sich, dass auch die Timmasper Grundschule einmal im Jahr mit einer Klasse seine Ausstellung besuche. Da es keine festen Öffnungszeiten gibt, ist eine Besichtigung nur nach telefonischer Absprache unter 043 92 / 56 37 möglich.

Auf eine Zeitreise in ihre eigene Kindheit haben sich auch die Landfrauen aus Neumünster und Umgebung begeben. Auf einer Radtour besichtigen sie die Sammlung von Hans-Hartwig Voß. „Ich hatte Verwandte auf dem Land, daher kenne ich das alles noch“, verriet Irene Stechow, die nun in Neumünster lebt. Daher wecke die Ausstellung auch viele Kindheitserinnerungen in ihr. „Was mich aber wirklich erstaunt hat, ist die Sammlung von Einweckgläsern – ich hätte nie gedacht, dass es so viele verschiedene gibt“, sagte die 64-Jährige beeindruckt.

von Kai Eckhardt

erstellt am 05.Jun.2017 | 09:00 Uhr