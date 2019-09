Neumünster : Nyge-Münster feierte den zehnten Tanzzauber

Alle Altersgruppen zeigten ihr Können beim großen Showprogramm.

Avatar_shz von hc

08. September 2019, 14:33 Uhr

Eine schöne Erfolgsgeschichte ist der Tanzzauber der Karnevalsgesellschaft Nyge-Münster. Jetzt fand im Theater der Stadthalle die Jubiläumsveranstaltung statt, denn bereits zum zehnten Mal öffnete sich der Vorhang für die aktiven kleinen und großen Tänzerinnen der Nyge-Münster.

Fast bis auf den letzten Platz waren die Sitzreihen besetzt mit tanzinteressierten Zuschauern und auch mit Eltern sowie Großeltern. Alle waren gespannt, was sich Nyge-Münster zur Jubiläumsveranstaltung hat einfallen lassen. Die Moderation übernahm in gewohnt lockerer Art Nyge-Münsters Präsident Frank Oswald. „Lassen Sie sich von unseren Tanzgruppen in die Welt des Tanzes einführen und entführen, und lassen Sie sich anstecken von der Begeisterung unserer großen und kleinen Solisten, die schon mit sehr viel Lampenfieber hinter dem Vorhang stehen“, so Frank Oswald in seiner kurzen Begrüßung der Gäste.

Wochenlang haben die Wühlmäuse, die Schwaleküken und die Rotfüchse unter der Anleitung von Ballettmeisterin Daniela Emandi und ihren Gruppenbetreuerinnen für ihren großen Auftritt geübt. Jetzt wollten sie endlich ihre Tänze den Zuschauern präsentieren. Besonderen Fleiß an den Tag gelegt hatten auch die Prinzengarde, die Ex-Garde, die Tanzpaare und die Solisten, sie alle fieberten ihrem Auftritt auf der großen Bühne entgegen. Den Auftakt bildete der Gardetanz, dargeboten von der Prinzengarde, dem tänzerischen Aushängeschild der Nyge Münster.

Die Kleinsten der Nyge-Münster sind die Wühlmäuse, die Jüngsten sind gerade drei Jahre alt, sie hatten sehr viel Spaß und präsentierten ihren Kochlöffeltanz, den Einstieg in die Welt des Tanzes. Ein Highlight des Tanzzaubers über Jahre hinweg sind die Auftritte der Ex-Garde, die diesmal zu Ohrwürmern von „Boney M“ tanzte und die Zuschauer in die Diskowelt der 70er-Jahre entführte. Sehr gelungen auch der Auftritt des Showballetts, das einen Ausschnitt aus dem Musical „Mary Poppins“ zeigte und bunte Regenschirme kreisen ließ.

Ein Kontrastprogramm waren da die folkloristischen Tänze von Ballettkindern und dem Jugendballett, die die Zuschauer nach Russland, Ungarn und nach Persien entführten. Mit ihrem „wilden und anstößigen Tango“, so Moderator Frank Oswald, begeisterten Sven und Alexandra die Zuschauer. Zur Tanzwelt des Karnevals gehört auch der Mariechentanz, ein anspruchsvoller Tanz mit sportlichen Tanzfiguren wie Radschlagen oder dem Sprung in den Spagat. Die Tanzmariechen Alexandra, Uljana und Angelika rissen die Zuschauer mit ihren Tänzen mit. Genauso anspruchsvoll wie der Mariechentanz ist der Paartanz mit sportlichen Elementen und Hebefiguren, der dann von den Tanzpaaren der Nyge-Münster auf der Bühne gezeigt wurde. Den krönenden Abschluss des zehnten Tanzzaubers bildete schließlich wie in den Vorjahren auch der Auftritt der Ex-Garde mit „Riverdance“, diesmal unterstützt von der Garde.

Am Ende überreichten die rund 60 Tänzer ihrer Trainerin Daniela Emandi als Dankeschön jeder eine Rose, und Frank Oswald bedankte sich bei allen vor und hinter der Bühne, die zum Gelingen beigetragen hatten.