Neumünster : Nutech erweitert in Einfeld

Laser-Spezialist zieht Großauftrag aus Automobilbranche an Land und mietet Hallen in der Industriestraße. 20 neue Mitarbeiter.

von Rolf Ziehm

26. September 2018, 09:32 Uhr

Das war gestern Filigranarbeit für Kranführer Mark Major und das Team des Maschinentransporteurs. Doch nach wenigen Minuten war die zehn Tonnen schwere Laserschweißmaschine vom Lkw-Auflieger auf sogenannte Panzerrollen abgesetzt. Mit Hilfe eines Gabelstaplers wurde der Laser auf ihnen dann in die Hallen an der Industriestraße 30 manövriert.

Die Firma Nutech erweitert dort in den Hallen des früheren Elektrogroßhandels Solar ihre Produktion. „Wir haben einen Großauftrag über mindestens acht Jahre aus der Automobilindustrie zur Fertigung von elektronisch gesteuerten Stoßdämpfersystemen“, sagt Nutech-Chef Theodor Fleitmann. Dafür reichten die Kapazitäten am Stammsitz Ilsahl 5 nicht mehr aus.

Nutech mietete deshalb etwa 3000 Quadratmeter Hallenfläche in Einfeld und investiert rund zwei Millionen Euro. An der Industriestraße werden jetzt die ersten Maschinen angeliefert. „Die Laserschweißmaschine kommt aus Belgien, die zwei mal fünf Meter große Waschstraße für die Teile aus Dänemark, die Prüfarbeitsstationen aus Stuttgart“, erläutert Fertigungsleiter Sven Krüger. Im Endausbau sollen am neuen Standort pro Jahr etwa 200 000 Einheiten für den Stoßdämpferhersteller ThyssenKrupp Bilstein gefertigt werden. Sie gehen dann zur weiteren Bearbeitung nach Rumänien und von dort in die USA zur Fertigung der SUV-Modelle von Daimler. Mit der Ausweitung der Produktion – in Einfeld sogar im Dreischichtbetrieb – können bis zu 20 neue Arbeitsplätze entstehen. Zurzeit beschäftigt Nutech 100 Mitarbeiter.

Das Unternehmen, das aus der 1986 gegründeten Nordischen Universität hervorging, hat sich auf die drei Geschäftsfelder Laser-Materialbearbeitung, Analytik und Werkstoffprüfung sowie den Spezialbau von Hochleistungsoptiken spezialisiert und ist inzwischen schwerpunktmäßig ein Automobilzulieferer. „In jedem zweiten Auto in Deutschland steckt ein Teil, das bei uns in Neumünster gefertigt wurde“, sagt Theodor Fleitmann stolz.

Die Fertigung der Stoßdämpferkomponenten ist für Nutech auch eine logistische Herausforderung. Die Systeme bestehen aus drei Teilen, die unter anderem aus Korea angeliefert und dann bei Nutech zu einer Gruppe zusammengeschweißt werden. Dafür werden große Lagerflächen, wie sie jetzt in Einfeld bereitstehen, benötigt.