Fußball im Altkreis Neumünster : Nur noch Sechster: FSG Saxonia fällt nach unnötiger Niederlage zurück

Unmitelbar vor der Pause gelingt dem TSV Plön das goldene Tor in Wankendorf.

Wankendorf | Die FSG Saxonia hat in der Fußball-Verbandsliga Ost den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Im Verfolgerduell mit dem TSV Plön verlor die Elf von Trainer Ralf Hartmann mit 0:1 (0:1). In der Tabelle bedeutet das nun nur noch Platz 6. Erstmals in Wankendorf „Das war eine sehr unnötige Niederlage“, ärgerte sich Hartmann, dessen Mannschaft erstmalig i...

