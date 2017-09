Arbeitsmarkt : Nur Neumünster verbessert seine Arbeitslosenquote

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Aufgrund der späten Sommerferien legt der Arbeitsmarkt im Norden eine Pause ein. Da viele Entscheider in den Unternehmen noch im Urlaub weilen, liegen Bewerbungsverfahren und Einstellungen häufig auf Eis. Die Folge: Es gibt mehr Arbeitslose. Neumünster sticht als einzige Ausnahme heraus: Hier ging die Zahl der Arbeitslosen um 25 auf rund 3880 zurück. Die Arbeitslosenquote liegt bei 9,3 Prozent nach 9,4 Prozent vor einem Monat und 9,6 Prozent vor einem Jahr.

Neumünster gab damit zugleich die rote Laterne als Schlusslicht im Land an Kiel (9,5 Prozent) weiter und liegt jetzt mit Flensburg gleichauf. Unter den vier kreisfreien Städten steht nur noch Lübeck mit einer Quote von 8,7 Prozent besser da.

Michaela Bagger, die Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, nannte die sommerliche Flaute nicht ungewöhnlich. Vor einem Jahr im Sommer 2016 habe es ein deutliches Hoch durch Arbeitsmarktmaßnahmen gegeben. Jetzt gebe es im Agenturbezirk 480 Teilnehmer weniger in solchen Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Wer daran teilnimmt, gilt nicht als arbeitslos und geht nicht in die Arbeitslosenstatistik ein.

Ein weiterer Grund für die gestiegene Arbeitslosigkeit im Land ist das deutlich erkennbare Plus bei Ausländern. „Viele kommen aus Integrationsmaßnahmen und finden keinen Job“, sagte Michaela Bagger. Man müsse schauen, wie sich der Aspekt „Flucht und Asyl“ entwickle. In Neumünster spielt er eine geringere Rolle als in den anderen Kreisen und kreisfreien Städten, da die Stadt erst seit Anfang 2017 feste Kontingente an Flüchtlingen außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung am Haart aufzunehmen hat.

Auf dem Ausbildungsmarkt ist das Verhältnis in Mittelholstein nahezu ausgeglichen. Es gibt mit 2140 fast 6 Prozent mehr gemeldete Ausbildungsstellen als 2016, aber mit 2240 auch 12 Prozent mehr Bewerber. „Wunschberuf und Angebot passen oft nicht zusammen. Aber es ist noch viel Bewegung im Markt“, sagte Michaela Bagger.

Um Unternehmen, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen können, und Bewerber, die noch nicht fündig geworden sind, zusammen zu bringen, gibt es am Donnerstag, 14. September, von 11 bis 15 Uhr im Berufsinformationszentrum an der Brachenfelder Straße 45 wieder ein „Azubi-Speed-Dating“: In Zehn-Minuten-Gesprächen können sich beide Seiten beschnuppern und einen ersten Eindruck voneinander bekommen.

Experten der Berufsberatung und des Jobcenters stehen für Gespräche, Informationen und Tipps rund um das Thema Ausbildung zur Verfügung. Vertreter der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein und der Industrie- und Handelskammer informieren über das Ausbildungsangebot ihrer Betriebe. Eine Anmeldung für die Teilnahme am Azubi-Speed-Dating am 14. September ist nicht notwendig.

von Rolf Ziehm

erstellt am 01.Sep.2017 | 08:00 Uhr