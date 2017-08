Tierpark : Nur Hamburger Polizisten waren dabei

vergrößern 1 von 3 Foto: Voiges (2) 1 von 3

Neumünster | Eigentlich sollten am Sonnabend alle Familien der Polizisten aus Hamburg und Schleswig-Holstein, die beim G-20-Gipfel in der Hansestadt im Einsatz waren (der Courier berichtete), einen entspannten Tag im Tierpark erleben. Doch nur die Hamburger Einsatzkräfte durften die Einladung des Pächters des Tierpark-Bistros, Thomas Hildebrandt, annehmen. Grund dafür ist, dass das Innenministerium in Kiel für die Einsatzkräfte in der Annahme des freien Eintritts in den Tierpark und einiger Verzehrgutscheine einen rechtlich unzulässigen, sogenannten geldwerten Vorteil sieht (siehe Infokasten).

Der Hamburger Innensenator dagegen hatte für die Mitarbeiter eine Ausnahmeregelung zugelassen. Diese wurden per Rundschreiben an die Dienststellen über die Genehmigung der Teilnahme informiert. „Dennoch gab es noch heute Morgen zahlreiche telefonische Nachfragen dazu“, berichtete die Leiterin des Tierparks, Verena Kaspari, am Sonnabend. Letztlich wurden am Einlass 45 Erwachsene und 43 Kinder gezählt.

„Es sollte ein Zeichen der Dankbarkeit sein. Denn als ich die entsetzlichen Bilder der schweren Ausschreitung am Freitag (zweiter Tag des Gipfels) im Fernsehen gesehen habe, habe ich die Anspannung in den erschöpften Gesichtern der Polizisten gesehen und daran gedacht, dass hinter jedem eine Familie steht. Daher kam mir spontan die Idee zu diesem Angebot. Aber schon die Kontaktaufnahme zu den Ämtern gestaltete sich schwierig“, erklärte Thomas Hildebrandt.

Vielleicht hätte das Ministerium etwas mehr Vorlauf für eine positive Entscheidung gebraucht. Aber wir wollten den Termin in zeitlicher Nähe zu den Geschehnissen in Hamburg halten, erläuterte er weiter.

Enttäuscht über die Absage zeigte sich auch Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, der die Gäste eigentlich hätte begrüßen wollen. Doch die Beamten zogen es allesamt vor, privat und ohne Aufhebens durch den Park zu spazieren. Allerdings bedankten sich viele persönlich bei

den Initiatoren für diese anerkennende Geste.

„Das ist eine schöne Idee. Für uns war dieser Einsatz sehr hart. Doch heute werden wir unseren Spaß haben“, erklärte unter anderem eine 31-jährige Obermeisterin, die mit ihrem Mann und ihrer einjährigen Tochter am Sonnabend in den Tierpark gekommen war.