Nur eine Spur auf der Autobahn

von Susanne Otto

05. April 2018, 15:08 Uhr

In den fertiggestellten Bauabschnitten der Autobahn 7 zwischen Großenaspe und dem Rast-platz Bimöhlen und außerdem von Kaltenkirchen bis Quickborn muss noch auf beiden Richtungsfahrbahnen die endgültige Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden. Deswegen ist die Autobahn in diesen Bereichen nur einspurig befahrbar, und zwar nachts sowie zwischen 10 und 16 Uhr. In den beiden Bauabschnitten sind das je Richtungsfahrbahn etwa zehn Kilometer. Dort ist dann jeweils nur Tempo 80 erlaubt.

Die für den Autobahnausbau zuständige Projektgesellschaft Via Solutions Nord teilte mit, dass die Witterung für die Arbeiten trocken sein muss, um eine höchstmögliche Qualität der Markierung gewährleisten zu können. Bei schlechtem Wetter werden die Arbeiten verschoben werden.