Jeder Fall wird einzeln geprüft : Nur eine Schule in Neumünster sagt Klassenfahrten wegen Corona ab

Die Lehrer unterrichten die verschärften Hygienemaßnahmen und sind auch im engen Kontakt mit den Eltern.

05. März 2020, 17:08 Uhr

Die Schulen in Neumünster sind gut vorbereitet auf das Coronavirus. „Wir sind da entspannt und beobachten die Entwicklungen genau, um im Einzelfall mit den Eltern zu entscheiden. Die Kollegen haben noch einmal die Hygiene-Regeln unterrichtet, ansonsten befolgen wir die Vorgaben aus dem Bildungsministerium“, gibt Sören Viohl, Schulleiter der Wilhelm-Tanck-Schule das allgemeine Stimmungsbild wider. Elke Jönsson, Schulleiterin der Immanuel-Kant-Schule, nennt in diesem Zusammenhang den „Informationsflyer für die Ranzenpost“, der aus Kiel kam und an die Eltern über die Schüler verteilt wurde. Immer wieder sind es auch Mütter und Väter, die wissen wollen, ob Klassenfahrten stattfinden. Der Courier fragte nach.

Alexander-von-Humboldt-

Schule: „Es sind bisher keine Klassenfahrten abgesagt worden und es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht geplant, Fahrten abzusagen“, sagt Rektor Philip Kraft. Die Entwicklungen in den jeweiligen Zielregionen werde man genau beobachten und „gegebenenfalls kurzfristig die notwendigen Maßnahmen ergreifen“. In diesen Tagen werde besonders sorgfältig auf die Ausstattung mit Seife geachtet und zeitnah Desinfektionsmittel im Eingangsbereich der Schule installiert, so Kraft.

Holstenschule: „Unsere im März stattfindenden Klassenfahrten der vier 9. Klassen zum Skifahren nach Vals in Südtirol haben wir aufgrund der dortigen Infektionslage abgesagt“, erklärt Schulleiter Dr. Pay Ove Dierks. Weitere Entscheidungen, etwa zu Austauschbesuchen aus Frankreich oder zur Latein-Fahrt nach Trier, stünden noch aus. Die Schüler seien über das richtige Waschen der Hände und „die Husten- sowie Nies-Etikette“ aufgeklärt, sagt er.

Immanuel-Kant-Schule: Fahrten ins Ausland stünden in diesem Schuljahr nicht mehr an, sagt Schulleiterin Elke Jönsson. Die Klassenleitungen seien aufgerufen, mit den Schülern über die Situation zu sprechen, „insbesondere, wann eine Testung sinnvoll ist“, sagt sie.

Klaus-Groth-Schule: Bislang gab es keine Absage, aber eine Diskussion über kommende Klassenfahrten, vermeldet Rektor Jörg Jesper. Vor allem der Frankreich-Austausch im Mai und das Erasmus-Programm mit Belgien könnten betroffen sein. „Falls es zu Absagen käme, streben wir auf jeden Fall eine Verlegung auf eine deutlich spätere Zeit an“, sagt er.

Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld: „Die geplante Klassenfahrt kommende Woche nach England der 9. und 10. Klassen findet statt“, sagt Schulleiterin Gunhild Cordts. Ihr sei dort bisher kein Coronafall bekannt.

Wilhelm-Tanck-Schule, Gemeinschaftsschule Faldera, Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld: Hier sind keine Klassenfahrten abgesagt worden. Auch aus diesen Schulen heißt es, man beobachte die Lage und entscheide kurzfristig.