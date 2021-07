Fußball : Noch viel Sand im Getriebe des SVT Neumünster

Tungendorfs erster Test geht klar verloren. Mattheo Tiesch trifft für Altenholz II gleich drei Mal.

Neumünster | Gehörigen Nachholbedarf verriet am Sonntag Fußball-Landesligist SV Tungendorf in seinem ersten Testspiel. Die Männer vom Süderdorfkamp verloren vor 90 zahlenden Zuschauern gegen den Verbandsligisten TSV Altenholz II mit 1:4 (1:2). Für die Becker-Elf war es die erste Partie seit dem 24. Oktober des Vorjahres, als es in der kurz darauf unterbrochenen und...

