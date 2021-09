Fußball-Landesliga Mitte : Noch ein Neuer wieder weg: Veysel Kara verlässt VfR Neumünster

Der 22-Jährige wird aus beruflichen Gründen fortan nur noch in der Kreisliga spielen.

von Arne Schmuck

02. September 2021, 12:15 Uhr

Das war nur ein kurzes Vergnügen: Veysel Kara hat den Fußball-Landesligisten VfR Neumünster bereits wieder verlassen. Der 22-Jährige war erst in diesem Sommer vom Oberligisten FC Dornbreite Lübeck an die Geerdtsstraße gewechselt. „Veysel hat uns signalisiert, aus beruflichen Gründen nicht den Aufwand zu betreiben, den wir zum Erreichen unserer Ziele betreiben. Daraufhin haben wir beschlossen, sein Engagement komplett zu beenden. Denn halbe Sachen gibt es bei uns nicht“, erklärte der Sportliche Leiter der Lila-Weißen, Emmanuel Amoako. Kara bereits einen neuen Verein gefunden, er spielt fortan für den SV Türkspor Bad Oldesloe (Kreisliga Mitte-Süd) und somit direkt an seinem Wohnort.

Bitter für Rasensport ist der Abgang Karas aus zweierlei Gründen: Zum einen hatte sich der Offensivmann der Marke „Straßenfußballer“ in seinen bisherigen Einsätzen als Verstärkung erwiesen, zum anderen ist Kara nun schon der dritte (!) Neuzugang in dieser Saison, der den „Veilchen“ flugs wieder den Rücken gekehrt hat. Zuvor hatten bereits die eigentlich fest eingeplanten Dorian Balla (Meiendorfer SV) und Paulinus Igbokwe (PSV Neumünster II) aus familiären beziehungsweise privaten Gründen ihre Zusagen nicht eingehalten und die Zelte wieder abgebrochen, noch bevor der letzte Hering in den Boden geschlagen war.