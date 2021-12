Leichtathletik : Nikolauslauf in Neumünster erfährt die 48. Auflage

Am Sonnabend, 11. Dezember 2021, stehen zwei verschiedene Streckenlängen zur Auswahl.

Neumünster | Corona hin oder her, eine Veranstaltung am Jahresende darf nicht fehlen: Am Sonnabend, 11. Dezember, veranstaltet der Erste Kanu-Klub Neumünster den traditionellen Nikolauslauf auf der beliebten Strecke rund um den Einfelder See. Es ist die mittlerweile 48. Auflage des Leichtathletik-Klassikers. Lauf in hybrider Form „Die rege Teilnahme und das positiv...

