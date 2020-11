Offener Brief an Daniel Günther : Niederdeutsche Bühne Neumünster fordert Corona-Dialog

Hygieneregeln werden beachtet – dennoch bleiben Kultureinrichtungen dicht. Die NBN fordert darüber einen Diskurs.

von Sonja Kröger

27. November 2020, 15:49 Uhr

Der Vorstand der Niederdeutschen Bühne Neumünster (NBN) hat sich mit einem offenen Brief an Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther gewandt. In diesem Schreiben hat sich die NBN für eine rasche Wiedereröffnung der Theater unter Einhaltung aller Hygiene-Regeln ausgesprochen.

„Wir tragen die von Bund und Ländern vorgegebenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vollständig mit und wollen selbst unseren Beitrag zum Schutz unserer Zuschauer und unserer Vereinsmitglieder leisten. Dies haben wir ebenso wie viele andere Kultureinrichtungen mit der Umsetzung diverser Hygieneregeln und zudem mit der Aufrüstung unseres Theaters mit einer Belüftungsanlage mithilfe von Zuschüssen durch das Bundes-Förderprogramm ‚Neustart Kultur‘ gewährleistet“, heißt es in dem Schreiben.

Dennoch bleiben die Theater seit Ende Oktober wieder für das Publikum geschlossen – und das auch weiterhin. „Wir finden, es ist an der Zeit, sich Gehör zu verschaffen, was es für einen Theaterbetrieb im Einzelnen bedeutet, immer wieder neue Vorstellungstermine anzusetzen, Gutscheine für ausgefallene Vorstellungen auszustellen und Premierentermine, wie in diesem Fall den unseres Märchens ‚Der Froschkönig‘, nicht einhalten zu können. Wir sind dankbar für die staatlichen Förderprogramme und Hilfsmaßnahmen, die zur Verfügung gestellt werden, möchten aber dennoch zu einem offenen und freundlichen Diskurs anregen, ob Kultureinrichtungen unter Einhaltung aller Hygieneregeln nicht doch bald wieder öffnen dürfen sollten“, so der Vorstand.