Grashüpfer mit Start-Schwierigkeiten : Niederdeutsche Bühne Neumünster feiert holprige Premiere

Dem ersten Teil von „Grashüpper und Ameis“ vor der Pause fehlt der Schwung, später wird es besser.

09. Februar 2020, 14:35 Uhr

Vom glücklichen Leben des Faulenzers handelt das aktuelle Stück „Grashüpper und Ameis“ bei der Niederdeutschen Bühne. Etwa 150 Zuschauer kamen am Freitag zur Premiere ins Studiotheater. Die Geschichte der faulen Heuschrecke und der fleißigen Ameise kennt man aus den Tierfabeln von Äsop und aus der Bearbeitung „Die Grille und die Ameise“ von Jean de la Fontaine. Die Moral der Geschichte war also bereits klar, allerdings wollte der Funke nicht ganz überspringen.

Friedewart Terch (Jürgen Göttsche) ist ein notorischer Arbeitsverweigerer, der mit seiner Tochter Theda (Carina Thomsen) in einem heruntergekommenen Kabuff lebt. Der Familie fehlt es an allem, als plötzlich ein uneheliches Kind von Friedewart auf der Schwelle liegt. Dann kommt auch noch die erfolgreiche Geschäftsfrau Mathilde (Katrin Haack) und will ihrem Ex-Mann Feuer unter’m Hintern machen. Doch wer von ihnen ist wirklich glücklich? Der arme aber entspannte Friedewart oder die gestresste Mathilde mit ihrem vielen Geld? Jürgen Göttsche überzeugte mit provokanter Gelassenheit und Carina Thomsen war – wie immer – ziemlich aufbrausend. Allerdings fehlt der Geschichte der Schwung.

Theda beklagt ihre Lebensumstände, Friedewart wiegelt ab. Ach, und dann ist da dieses Kind. Alles ist irgendwie egal. Den Dialogen fehlte der Pfiff. Nach der Pause wurde es merklich besser. Das Baby verschwand in der Rumpelkammer, und Mathilde sorgte für Leben in der Bude. Die Handlung steckte nicht mehr in Friedewarts Trott fest. Nach Anlaufschwierigkeiten machte „Grashüpper und Ameis“ Spaß, auch wenn man nicht mit überraschenden Wendungen rechnen kann.