Neumünster : Niederdeutsche Bühne mit fröhlich-frivolem Neustart trotz Corona

Schauspieler und Regisseur Philip Lüsebrink lädt zu einer musikalischen Zeitreise ins Studio-Theater ein.

von Gabriele Vaquette

23. September 2020, 17:56 Uhr

Auf eine amüsante und durchaus frivole Zeitreise in die 1920er-Jahre geht die erste Theateraufführung der Niederdeutschen Bühne seit dem Corona-Lockdown im März: Unter dem Motto „Alles wegen die Leut – von Bubikopf und Charleston bis Reutter und Tucholsky“ wird Schauspieler und Regisseur Philip Lüsebrink am Sonntag, 27. September, um 16 Uhr als One-Man-Show auf der Bühne im Studiotheater an der Klosterstraße stehen.

Die musikalisch-literarische Zeitreise erinnert an eine durchaus wilde Zeit: Die „Roaring Twenties“ waren geprägt von technischen Neuerungen wie dem Radio und dem Grammophon. Das Nachtleben blühte, in der kreativen Szene – Theater, Mode, Kinos – wurde ausprobiert, experimentiert, realisiert. Aber diese Zeit war auch die Zeit der Wirtschaftskrise.

Regisseur und Sänger Philip Lüsebrink gibt Einblicke in diese vielschichtigen Zeiten der Weimarer Republik mit Liedern wie „Veronika, der Lenz ist da“, „Ausgerechnet Bananen“, „Wenn ich Richard Tauber wär’“, „Der Überzieher“, oder „Es muss nicht Hummer sein“. Auch kleine szenische Einlagen sind geplant. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Es gelten Coronaregeln, um den Theatergenuss möglich zu machen.

Der Vorverkauf ist gestartet, es gibt noch Restkarten. Am Vorstellungstag ist die Tageskasse ab 15 Uhr geöffnet; Tel. 85 34 673.





Kartenreservierungen: Ticket Regional: Online unter http://www.ticket-regional.de/nbn oder unter Tel. 0651 / 97 90 777

theaterkaten.nbn@gmail.com;

Tel. 04321/ 555 314 oder

Tel. 04392 / 916 462.