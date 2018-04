Neumünster : Nicht alle sind zufrieden

Verkaufsoffener Sonntag zur Schlemmerköste leidet unter Konkurrenz anderer Städte.

von Christian Lipovsek

30. April 2018, 07:09 Uhr

Neumünster | Nicht nur in Neumünster, auch in Kiel, Rendsburg, Itzehoe und in vielen weiteren Städten in Schleswig-Holstein hatten gestern die Geschäfte offen, und das hat sich bemerkbar gemacht. Der Handel sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilen reagierte mit deutlicher Zurückhaltung. Die Kasse stimme zwar, man hätte sich aber bessere Umsätze und eine bessere Absprache gewünscht, lautete der Tenor am Abend.

„Man hat gemerkt, dass wir nicht die Einzigen waren, die offen hatten“, sagten etwa Holsten-Galerie-Managerin Mailin Huljus und Nortex-Geschäftsführerin Ingrid Först. Dennoch sei die Stimmung gut gewesen.

Zumindest einer war dennoch sehr zufrieden: Michael Keller, Citymanager und Organisator der Schlemmerköste, fand viele positive Worte. „Es lief sehr gut“, sagte er. Das sahen auch die Besucher so. Die Essensauswahl sei interessant und die Mischung aus angebotenen Speisen und Getränken sehr gelungen, meinte Anina Delfs. Die Neumünsteranerin balancierte ihre knusprige, frisch zubereitete herzhafte ungarische Langos auf der Serviette und suchte sich einen gemütlichen Platz zum Schmausen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jacqueline Schlüschen genoss sie am Wochenende auf dem Großflecken die dritte Schlemmerköste. Japanische Crêpes naschen, in herzhafte Pulled-Pork-Burger beißen oder frisch frittierte Kartoffelchips knabbern: Die dicht an dicht stehenden Imbisswagen boten kulinarische Abwechslung und geschmackliche Überraschungen. Am Sonnabend war die Veranstaltung tagsüber bei strahlendem Sonnenschein gut besucht und am Abend wurde es proppenvoll. Kleine Regenschauer taten der guten Stimmung keinen Abbruch und die Besucher ließen sich gerne auf den Bänken nieder, um den Sängern auf der Bühne zu lauschen und Spezialitäten zu genießen. Allerdings waren in diesem Jahr weniger kultige Food-Trucks vor Ort. Gastronom Ziad Ayaseh aus Rostock hatte in seiner mobilen Küche orientalische Köstlichkeiten angeboten und war insgesamt zufrieden: „Es läuft ganz gut, am Freitag war allerdings nicht so viel los.“